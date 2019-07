Die Eröffnungsfeier im Ullevi-Stadion in Göteborg war einmal mehr das Highlight aller Teilnehmer. (FR)

Der Gothia-Cup in Schweden ist ein Fußballturnier für Jugendmannschaften. Dabei geht es natürlich darum, die jeweiligen Sieger der diversen Altersklassen zu ermitteln. Tausende Spiele sind dafür notwendig. Weit kommen und guten Fußball spielen, das ist für alle Mannschaften das Ziel. Das war es auch für die Teams der JSG Achim/Uesen und des JFV Aller-Weser. Doch der Sport rückt auch schnell in den Hintergrund, denn das Turnier ist ein beeindruckendes.

1686 Mannschaften aus 75 Nationen nahmen in diesem Jahr an dem größten Jugendfußball-Turnier der Welt teil. Sie duellierten sich in 4324 Matches, dabei fielen insgesamt 20 358 Tore. Und damit nicht genug der beeindruckenden Zahlen. Bei der Eröffnungsfeier war das Ullevi-Stadion in Göteborg mit 60 000 Zuschauern und Teilnehmern randvoll. Um vor solchen Massen auflaufen zu können, muss man eigentlich ein Fußballprofi sein und in den höchsten Klassen der Welt spielen.

Kein Wunder, dass da mal der Sport für die Jugendmannschaften aus dem Kreis Verden in den Hintergrund rückt. „Natürlich ist es der Anreiz, weit zu kommen. Aber das Sportliche rückt schon ein bisschen in den Hintergrund. Im Vordergrund steht der Spaß, andere Kulturen und andere Mannschaften kennen zu lernen. Das ist einfach bombastisch dort, das muss man erlebt haben. Diese Stimmung, das ganze Drumherum. Riesigen Respekt dafür, was die dort auf die Beine gestellt haben“, ist Markus Oestmann, Trainer der U17 des JFV Aller-Weser begeistert von dem Spektakel in Schweden. Dem kann auch Marcel Steinführer, Jugendobmann der JSG Achim/Uesen nur beipflichten: „Das Schönste ist es, gegen sehr viele unterschiedliche Mannschaften aus so vielen Ländern zu spielen und der Austausch mit ihnen.“

Das Highlight aller sei natürlich die Eröffnungsfeier gewesen. Ein weiteres war für die Spieler des JFV Aller-Weser ihr Auftritt auf der Sportstätte Heden. „Das war unser Traum, denn dort tummelt sich alles und es ist so eine tolle Anlage. Da wollen alle hin“, schwärmte Oestmann. Die Erfüllung dieses Traums hatte Oestmann dem sportlichen Abschneiden der U17 zu verdanken. Ihre Vorrundengruppe beendeten die Nachwuchsfußballer auf Platz drei, nachdem sie 0:0 gegen Eslövs BK (Schweden), 5:1 gegen G10 Triunfo (Brasilien) und 0:2 IK Zenith (Schweden) gespielt hatten. Es folgte das Duell Regents Parc FC (England), welches der JFV Aller-Weser mit 1:0 für sich entschied und damit der Weg nach Heden sicherte. Und damit nicht genug: Da der schwedische Vertreter Huddinge IF Gul mit 3:1 besiegt wurde, zog die U17 ins Play-off-B-Achtelfinale bei den Boys 16 ein. Dort war dann allerdings Endstation. Reinen IL aus Norwegen war körperlich sowie spielerisch überlegen und setzte sich 4:0 durch. Damit waren jedoch schon die Erwartungen beim JFV Aller-Weser bei Weitem übertroffen.

Achim/Uesen zieht ins Viertelfinale in

Das galt auch für die drei Teams der JSG Achim/Uesen. In der Alterklasse Boys 15 beendeten die Achimer ihre Vorrundengruppe als Vierter und schieden anschließend gegen Nömme United FC aus Estland mit 0:1 aus. Besser lief es für die Truppe der Klasse Boys 18. Nach Platz drei in der Gruppe war erst im Achtelfinale gegen das englische Team Ryan FC Schluss (0:1). Sogar noch eine Runde weiter schafften es die Spieler der JSG Achim/Uesen bei den Boys 16. Wurde in der Vorrundengruppe lediglich Platz vier erreicht, kämpften sich die Nachwuchskicker anschließend doch noch bis ins Viertelfinale vor. Der Weg ins Halbfinale war möglich, doch am Ende zog der Gegner Ibero Sport Mexico FC mit einem 1:0-Sieg eine Runde weiter. „Wir hatten gehofft, soweit zu kommen, aber damit sicherlich nicht gerechnet“, freute sich Marcel Steinführer.