Daniel Wiechert zeigte einmal mehr seine Qualitäten als Torjäger. Gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck traf er dreimal. (Björn Hake)

Der TSV Bassen hat seine herausragende Form untermauert. Der Fußball-Bezirksligist feierte gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck am Sonnabend einen 7:1 (2:0)-Kantersieg. Auf eigenem Platz – aufgrund der Unbespielbarkeit in Osterholz-Scharmbeck wurde kurzerhand das Heimrecht getauscht – bot die Elf von Trainer Uwe Bischoff von Beginn an eine souveräne Vorstellung.

Bereits in der 14. Minute nutzte Luca D’Agostino einen an Luca Bischoff verwirkten Foulelfmeter zur Führung. In der Folge fehlte zunächst ein wenig der Spielfluss bei den Gastgebern, ehe Luca Bischoff mit dem 2:0 kurz vor dem Pausenpfiff schon eine Art Vorentscheidung gelang (42.). Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Platzherren gegen immer mehr aufsteckende Gäste in einen Rausch. Daniel Wiechert und Jonah Schnakenberg erhöhten mit ihren Treffern auf 4:0 (57., 61.). Nach dem Ehrentreffer des VSK durch Dean Leskow (70.) sorgten Luca Bischoff (77.) sowie Daniel Wiechert mit einem Doppelpack in den Schlussminuten (82., 87.) für den hohen Endstand.

Sehr zufrieden zeigte sich nach dem Spiel Bassens Trainer Uwe Bischoff: „Das Ergebnis habe ich in der Form nicht erwartet, wobei sich der VSK schwach präsentiert hat. Trotzdem muss man erstmal sieben Tore schießen. Die erste Hälfte war noch etwas zäh. Nach der Pause wurde es besser. Die Tore haben die Jungs super herausgespielt.“