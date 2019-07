Bierden. In ihrem Heimspiel der Tennis-Landesliga haben die Herren 40 des TV Bierden einen wichtigen 4:2-Erfolg über den TC Nikolausdorf-Garrel erzielt. Der erhoffte Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt war dies jedoch noch nicht für das Team aus dem Achimer Ortsteil, da die TSG Hatten-Sandkrug überraschend mit 4:2 gegen den SC Schwarz-Weiß Cuxhaven gewonnen hat. „Wir hatten eigentlich erwartet, dass sich Cuxhaven durchsetzt. Aber nun ist es anders gekommen. Wir freuen uns natürlich über unseren Sieg und haben es in den beiden letzten Spielen im August in eigener Hand", erklärte Mannschaftsführer Markus Meyer.

Der Kapitän hatte in seinem Einzel nur wenig zu bestellen. Gegen einen vorhandstarken Linkshänder unterlag Meyer recht deutlich in zwei Sätzen. Besser lief es für seine Teamkollegen: Im Spitzeneinzel setzte sich Andreas Stodte in zwei Sätzen durch. Auch wenn er nicht sein bestes Tennis geboten hat, hielt er den in dieser Saison ebenfalls überzeugenden Robert Presche mit 6:4 und 7:5 in Schach. In Abwesenheit des verletzten Lars Aßmann spielte Henning Behnken an Position zwei. Er gewann dank einer starken Leistung verdient. „Henning hat wieder einmal unter Beweis gestellt, wie wichtig er für uns ist", lobte Markus Meyer. Über drei Sätze musste Matthias Köhnecke gehen. Nach dem knapp verlorenen ersten Satz legte Bierdens Nummer drei noch einmal zu und schaffte durch ein 6:2 den Satzausgleich. Im fälligen Matchtiebreak hatte Köhnecke dann das bessere Ende für sich.

Mit einer 3:1-Führung im Rücken setzten die Gastgeber auf ein starkes erstes Doppel um Andreas Stodte und Henning Behnken. „Wir waren uns sicher, dass die beiden den noch fehlenden Punkt holen und das ist ihnen dann ja auch ungefährdet gelungen", kommentierte Markus Meyer den Zweisatzerfolg seiner Mitspieler. Nur knapp verpassten Meyer und Köhnecke bei ihrer Dreisatzniederlage einen weiteren Punktgewinn.

Weitere Informationen

TV Bierden – TC Nikolausdorf-Garrel 4:2

Stodte – Presche 6:4, 7:5; Behnken – Vormoor 6:3, 7:6; Köhnecke – Novak 5:7, 6:2, 10:5; M. Meyer – J. Meyer 1:6, 2:6; Stodte/Behnken – Presche/Vormoor 6:3, 6:3; Köhnecke/M. Meyer – Novak/J. Meyer 2:6, 6:4, 5:10 FK