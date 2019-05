JFV-Kicker Ole Sievers erzielte die 1:0-Führung für sein Team. (Björn Hake)

In einem hitzigen Fußballspiel hat sich der JFV Verden/Brunsbrock gegen den FC Eintracht Northeim mit 6:3 (1:2) behauptet und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Junioren-Niedersachsenliga gesammelt.

Früh sorgte Ole Sievers für den Verdener Führungstreffer (7.), doch mit einem Doppelschlag drehten die Gäste die Partie (13., 15.). „Beide Gegentore haben wir unheimlich schlecht verteidigt„, hatte JFV-Trainer Antonino Sansone fortan Angst um das Nervenkostüm seiner Mannschaft. Erst durch einige Umstellungen zur Pause kam mehr Sicherheit ins Spiel der Gastgeber, die in Minute 69 durch einen Kopfballtreffer von Juri Hestermann ausglichen. Es folgte eine wilde Schlussviertelstunde: Zunächst gab es den nächsten Rückschlag für die Platzherren – 2:3 (75.). Nur eine Minute später war erneut Juri Hestermann zur Stelle und erzielte das 3:3. In der 82. Minute brachte die U16-Leihgabe Jalte Finnjan Röpe die Gastgeber mit 4:3 in Führung. Aufgrund von gleich vier Platzverweisen – die Gäste verloren zwei Spieler, beim JFV Verden/Brunsbrock mussten Mattes Thölke und Tjare Müller vorzeitig duschen – gab es in den letzten Minuten mehr Räume. Diese wusste der JFV zu nutzen. In der Nachspielzeit erhöhten Paul-Erik Pinkawa per Foulelfmeter und Radif Alijan zum 6:3-Endstand. „Ein ganz wichtiger Sieg. Solch einen Spielverlauf habe ich in meiner Trainerlaufbahn noch nicht erlebt“, schüttelte Sansone den Kopf.