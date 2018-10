Behcet Kaldirici hat Rot-Weiß Achim zum Sieg geschossen. (Björn Hake)

Achim. Der 1. FC Rot-Weiß Achim hat das Kreisderby gegen den SV Vorwärts Hülsen in der Fußball-Bezirksliga mit 1:0 (1:0) für sich entscheiden. Der einzige Treffer des Tages wurde von Behcet Kaldirici erzielt. Durch den Sieg haben die Achimer jetzt elf Zähler auf dem Konto und belegen Platz elf. Der SV Vorwärts Hülsen steht nach der Niederlage nur noch einen Rang über den Achimern.

Beiden Mannschaften merkte man von Beginn an, welche Bedeutung diese Partie hatte. Die Gäste wollten laut ihres Trainers Marc Jamieson auf Sieg spielen. Rot-Weiß wollte hingegen aus der Kellerregion klettern. Wie ein roter Faden zog sich eine gewissen Hektik durch die gesamte Begegnung. Lange Ballstafetten blieben Mangelware und so ging nach wenigen Ballkontakten das Leder wieder an den Gegner.

Der erste Aufreger ereignete sich in der siebten Minute. Behcet Kaldirici marschierte Richtung Gästetor und kam im Zweikampf mit Marc Jamieson, der wieder im Tor stand, zu Fall. Der Pfiff von Schiedsrichter Calvin Diekhoff blieb aber aus. Wenig später begann die stärkste Phase der Platzherren. Nach einer Flanke von Behcet Kaldirici rettete Hülsens Lukas Scheibe vor dem einschussbereiten Aleksandar Nesic (29.). Doch nur 120 Sekunden später war es soweit: Nesic nutzte einen Stellungsfehler der Gäste und bediente Behcet Kaldirici mustergültig. Achims Stürmer verwandelte ohne Mühe zur 1:0-Führung (31.).

Mit dem Vorsprung im Rücken ließen die Gastgeber bis zum Seitenwechsel nichts anbrennen. Bei den Gästen fehlte die ordnende Hand im Mittelfeld, zu wenig Bälle fanden den Weg in die Spitze. Angreifer Dennis Neumann blieb im ersten Durchgang völlig ohne Bindung zum Spiel. Als Behcet Kaldirici aus der Drehung den Ball ans Lattenkreuz hämmerte, lag die Vorentscheidung in der Luft. Vier Minuten vor dem Seitenwechsel stand das Aluminium den Gäste ein zweites Mal zur Seite: Ovidiu-Catalin Varga jagte nach einer schönen Aktion über die rechte Seite den Ball gegen den Querbalken. Der SV Vorwärts Hülsen hätte sich zur Halbzeit nicht über einen höheren Rückstand beklagen können.

Mit der taktischen Umstellung, Kapitän Marcel Meyer etwas defensiver spielen zu lassen, wollte Marc Jamieson mehr Zugriff auf die Partie bekommen. Und prompt kamen die Gäste besser ins Spiel und zu Torchancen. Nur zwei Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte hatte Dennis Neumann den Ausgleich auf dem Fuß, doch Achims Torwart Sinan Reiter klärte in letzter Sekunde. Danach wog das Spielgeschehen hin und her. Hülsen machte das Spiel und die Rot-Weißen verlegten sich aufs Kontern. In der 53. Minute rettete Jamieson im letzten Moment gegen Varga.

Die Hektik der ersten Hälfte zog sich dann wie ein roter Faden auch durch den zweiten Durchgang. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit hatte Dennis Neumann den Ausgleich auf dem Fuß, doch Sinan Reiter klärte erneut. Auf der anderen Seite dann fast die Entscheidung: Ahmet Kaldirici schob das Leder Richtung leeres Gästetor, doch mit einer langen Grätsche kratzte Lukas Scheibe die Kugel noch von der Linie (68.). Zu diesem Zeitpunkt der Partie stand die Begegnung auf der Kippe. Eine Viertelstunde vor Ende der Partie hätte der stark spielende Behcet Kaldirici endgültig alles klar machen können, doch Jamieson rettete per Reflex. Auf der anderen Seite fand die gute Kombination über Kapitän Marcel Meyer und der Hereingabe von Maurice Bertram in der Mitte keinen Abnehmer (82.) So blieb es am Ende beim knappen 1:0-Sieg der Platzherren. Für Achims Trainer Bülent Kaksi zählten am Ende nur die drei Punkte: „Das war ein dreckiger Sieg, aber letztendlich verdient. Wir hatten die Mehrzahl an Torgelegenheiten. Ich bin froh über die drei Zähler.“ Diese drei Punkte hätte auch Jamieson gerne gehabt: “Wir wollten punkten, um ein kleines Punktepolster zu haben. Dies ist uns hier leider nicht gelungen. Die Einstellung hat bestimmt, darauf müssen wir in den nächsten Spielen aufbauen.“