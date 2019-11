Hat laut Teammanager Cord Katz trotz der Negativserie nach wie vor einen guten Draht zur Mannschaft: Tobias Naumann, Trainer der SG Achim/Baden. (Björn Hake)

Cord Katz: Das klingt mir viel zu negativ (lacht). Ich bin aber in der Tat froh, dass das Wochenende spielfrei ist. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Zeit, um uns auf das Spiel gegen Elsfleth vorzubereiten (die SG empfängt am 23. November als Tabellenletzter den Elsflether TB zum Kellerduell, Anm. d. Red.).

Ich glaube an das Team – inklusive Trainer. Sonst wäre ich an dieser Stelle auch falsch. Wir haben den Kader zusammengestellt, in dem Glauben, dass die Mannschaft eine vernünftige Saison hinkriegt. Aber durch einige unglückliche Dinge – kleine Puzzleteile, die gefehlt haben – ist es für uns eben problematisch geworden, und wir sind in diese Situation gekommen.

Es sind auch nicht nur diese beiden Ausfälle. Ein Steffen Fastenau ist ebenfalls erst seit drei Spielen wieder richtig fit. Davor stand er zwar immer wieder auf dem Spielbericht, aber es ging ja schon im Hatten-Spiel los (die SG verlor zum Saisonauftakt mit 17:28 bei der TSG Hatten-Sandkrug, Anm. d. Red.). Er hat zwei Minuten gespielt, und dann zieht es ihm in der Wade. Und diese Wadenverletzung hat sich über mehrere Spieltage gezogen. Er war nie bei 100 Prozent. In den letzten Spielen hat er dann gezeigt, dass er für uns ganz schön wichtig ist.

Das ist sicher ein großer Punkt. Es ist schon eine Geschichte, dass man lernen muss, mit diesem Druck umgehen zu können. Tobi (Trainer Tobias Naumann, Anm. d. Red.) hat die Jungs schon vor ein paar Wochen darauf vorbereitet, dass so etwas kommen kann. Jetzt ist die Situation da. Und die ist für viele Neuland – auf einmal so weit unten zu stehen und solch einen Druck zu haben. Alle hatten zuvor die Hoffnung, ein paar Pünktchen zu sammeln. Dann geht man entspannter in solche Spiele wie gegen Beckdorf. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch keine Punkt und stehen vor einem weiteren Spiel, in dem der Druck sicherlich nicht kleiner ist. Wir haben schon ein paar Ideen, wie wir mental mit den Jungs arbeiten wollen.

Wir haben zuletzt viel miteinander gesprochen und haben das Spiel gegen Beckdorf analysiert. Zudem haben wir mit Stefan Kloppe (ehemaliger Spieler der SG Achim/Baden und Mentaltrainer, Anm. d. Red.) Kontakt aufgenommen. Für ein Treffen gibt es aber noch keinen festen Termin. Das steuert aktuell unser Trainer.

Die will ich auch gar nicht starten. Weil der Eindruck, dass es nicht mehr passt, auch gar nicht vorherrscht. Das ist auch zu merken, wenn man mit der Mannschaft spricht. Tobi versucht viel, macht viel, arbeitet viel und redet viel mit den Jungs. Es kommt nicht der Eindruck auf, dass er nur ein Standardprogramm herunterspult, und ich denke, jetzt muss was anderes passieren. Solch ein Eindruck wäre Quatsch. Denn es ist Fakt, dass es nicht so ist.

Das ist Spekulation. Damit beschäftige ich mich nicht. Ich bin im Hier und Jetzt. Und da erlebe ich einen Trainer, der engagiert, motiviert und mit Vollgas dabei ist. Wir tauschen uns ständig aus, was wir tun können – auch gemeinschaftlich mit dem Team. Bei allen ist der Wille da. Deshalb habe ich keine negativen Gedanken, dass er hinschmeißt. Und die will ich auch gar nicht aufkommen lassen.

Ja. Aber natürlich würde ich, um ganz sicher zu gehen, noch ein oder zwei Spieler holen. Es gibt jedoch keinen, der sich da gerade anbietet. Und schlussendlich müssen es die Jungs auch selber hinkriegen.

Das wird jetzt Selbstkritik, oder (schmunzelt)? Vielleicht kann man das so sehen. Ich sage aber, wenn wir den kompletten Kader von Anfang an zur Verfügung gehabt hätten, wäre das überhaupt kein Thema geworden. Wie aber schon gesagt: Es ist in der Summe einfach unglücklich gelaufen. Jetzt haben die jungen Spieler viel Druck und sind in einer Situation, mit der erfahrene Spieler sicher anders umgehen. Oder ich sage mal: Sie könnten einfacher ihr Potenzial abrufen, weil sie solche Situationen kennen.

Richtig. Das ist genau das, was hoffentlich der positive Effekt sein wird: Dass sich die Jungs selbst aus der Situation holen und daraus sehr viel mitnehmen.

Er wird natürlich nicht auf Anhieb zu hundert Prozent der alte Tobias Freese sein. Das muss und kann man nicht erwarten. Er muss auch stückweise wieder eingebunden werden. Aber auf jeden Fall wird er uns weiterhelfen. Alleine schon dadurch, dass er wieder auf dem Platz steht.

Im Moment sind die Prioritäten sicher andere. Ich weiß ja auch, wie das Geschäft ist. Wenn ich jetzt anfange, Spieler anzusprechen, werden auch Sie die Antwort kennen: ,Guck mal an, wo Ihr jetzt steht’. Das sind Gespräche, die jetzt schwierig wären. Wir machen uns bald Gedanken. Aber es wird sich noch bis in den Dezember ziehen, bis wir tiefer in diese Gedanken eintauchen.

Zur Person

Cord Katz (46)

ist Teammanager der SG Achim/Baden. Derzeit steckt er mit dem Klub in einer schwierigen Phase. Von den erst acht Partien in der Handball-Oberliga hat das Team ausnahmslos alle verloren und steht damit auf dem letzten Tabellenplatz.