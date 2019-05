Kouassi Yao (hinten) vergab für RW Achim eine sehr gute Chance. (Björn Hake)

Bierden. Den Torjubel hatten beim 1. FC Rot-Weiß Achim schon alle auf den Lippen. Ahmet Kaldirici hatte im Strafraum des TSV Bassen eigentlich alles richtig gemacht. Er hatte den Ball gut am Gästekeeper Lukas Schuler vorbeigelegt und das Spielgerät in Richtung leeres Tor geschossen. Doch der Ball landete nicht im Tor. Andre Daszenies kratzte die Kugel im allerletzten Moment von der Linie. Es wäre der zweite Treffer der Rot-Weißen gewesen – und somit wohl auch die Entscheidung. Die knappe Führung brachte der Fußball-Bezirksligist aus Achim nicht über die Zeit. Die Begegnung endete nach einer torlosen ersten Halbzeit unentschieden: 1:1 hieß es nach 90 Minuten.

Durch das Remis und dem gleichzeitigen Sieg des SV Lilienthal-Falkenberg sind die Rot-Weißen noch immer nicht gerettet. Vor dem finalen Spieltag am kommenden Sonnabend haben die Achimer lediglich einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Allerdings wartet auf Rot-Weiß ein machbarer Gegner: Das Team um Trainer Dogan Yalcin empfängt den bereits abgestiegenen ATSV Scharmbeckstotel. „Ich wünsche mir aber, dass wir kommende Woche wieder besser spielen. Mit der Leistung gegen Bassen war ich nicht unbedingt zufrieden“, sagte Dogan Yalcin.

Lediglich Senci trifft

Allerdings hatte seine Elf gegen die Gäste aus Bierden mehrere Gelegenheiten, um die Begegnung für sich zu entscheiden. Die Möglichkeit von Ahmet Kaldirici war sicher die beste, doch auch Kouassi Yao und Huseyin Tuncel hätten treffen können. Yao schoss aus der Drehung an den Pfosten, Tuncels Schuss aus 30 Metern klatschte an die Latte.

Und so war es lediglich der Routinier Faruk Senci, der ein Tor für den 1. FC Rot-Weiß Achim erzielte. In der 70. Minute kam er im Strafraum freistehend an den Ball. Überlegt schob der Angreifer das Leder ins lange Eck.

Der TSV Bassen hatte hingegen kaum Chancen. Kurz nach dem Seitenwechsel köpfte Andre Daszenies den Ball nach einem Freistoß von David Schymiczek über das Tor. Viel mehr Offensivaktionen brachten die von Uwe Bischoff gecoachten Gäste nicht zustande. Treffen sollten sie aber doch noch: Nach einem langen Einwurf landete die Kugel bei Johannes Diezel. Der ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum Ausgleich, der gleichzeitig der Endstand sein sollte (83.).

Die letzte Chance des Spiels hatten dann die Gastgeber. Aleksandar Nesic setzte einen direkten Freistoß über den Kasten. Kurz darauf ertönte der Abpfiff. Das Spiel endete mit einem 1:1, das für die Bassener durchaus schmeichelhaft war. Das wusste auch Uwe Bischoff: „Das 1:1 ist für uns sicherlich glücklich gewesen. Wir wollten hier aber ein ruhiges Spiel erleben. Und das haben wir.“

Darüber hinaus lobte Bischoff sein Gegenüber: „Achim hat taktisch sehr diszipliniert gespielt. Das war früher nicht immer der Fall. Aber Dogan Yalcin scheint bei Rot-Weiß sehr gute Arbeit zu leisten.“ Der RW-Coach wird die lobenden Worte gerne vernommen haben, hätte aus dieser Partie aber lieber zwei Punkte mehr mitgenommen. „Unter der Woche haben wir sehr gut trainiert. Davon habe ich im Spiel leider nicht viel gesehen“, monierte Dogan Yalcin.