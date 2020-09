Lars Gudegast (Björn Hake)

Zweites Spiel, zweites Derby – auf den TSV Thedinghausen wartet das nächste Highlight. Nach dem Samtgemeindederby gegen den MTV Riede gastiert nun der TSV Bassen am Thedinghäuser Sportplatz. „Ich freue mich auf das Duell. Bassen ist für mich Favorit. Für uns gilt es dagegenzuhalten“, hofft Thedinghausens Trainer Lars Gudegast, dass seine Elf dem Titel-Favoriten Paroli bieten kann. „Wenn wir an die erste Halbzeit gegen Riede anknüpfen, ist etwas drin. Wenn wir so wie in der zweiten Hälfte spielen, dann nicht“, sagt Gudegast, der bis auf Dennis Buttkus (gesperrt) und Philipp Neugebauer (Schlüsselbeinbruch) alle Mann an Bord hat.

Die Gäste wollen die Auftaktniederlage gegen Ippensen vom vergangenen Wochenende vergessen machen. „Alle Fehler aus dem Eröffnungsspiel sind besprochen. Meine Mannschaft wird eine Reaktion darauf zeigen. Wir werden Thedinghausen nicht unterschätzen“, sagt Bassens Coach Uwe Bischoff, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Anpfiff: So. um 15.30 Uhr in Thedinghausen