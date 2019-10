Bezirksliga Lüneburg 3: „Es läuft bei uns, nur leider in die falsche Richtung.“ So hatte Marc Wurthmann am Sonntag die Lage beim MTV Riede kommentiert. Mittlerweile beläuft sich der Rieder Negativlauf auf sieben Spiele, in denen kein Sieg errungen werden konnte. Nach dem 0:2 zuletzt gegen den TSV Achim ist die Mannschaft vom Segelhorst auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die Erklärung dafür ist eine denkbar einfache: Marc Wurthmann dürfte sich zuletzt wie im Bastelunterricht gefühlt haben angesichts der angespannten Personallage. „Gegen Achim mussten wir sogar unseren Co-Trainer Nils Krüger einwechseln. Das sagt schon viel aus“, betonte Wurthmann. Doch der MTV muss langsam wieder punkten, egal wie viele Verletzte er zu beklagen hat. Chance dazu hat er am Feiertag daheim gegen den FC Hambergen, der sich in dieser Saison im Tabellenmittelfeld tummelt.

Anpfiff: Donnerstag um 14 Uhr in Riede