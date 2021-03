Ein Bild, das es in dieser Spielzeit häufiger zu sehen gab: Die Fußballer des TB Uphusen um Miguel Mendoza (v.l.), Faruk Celik, Mathis Wellmann und Philipp-Bruno Rockahr freuen sich über ein Tor. (Björn Hake)

Florian Warmer: Bei mir hat er keine große Rolle gespielt. Für mich ist Fußball im Moment ganz weit fern.

Christian Ahlers-Ceglarek: Ich sehe das ähnlich. Vom Fußball – oder besser gesagt Wettkampfsport, so wie wir ihn uns vorstellen – sind wir noch sehr weit weg.

Ahlers-Ceglarek: Wenn es geht, wäre es schon sinnvoll. Wir stellen uns die Frage, wie das funktionieren soll und ob das überhaupt klappen kann. Für mich gibt es da noch zu viele Fragezeichen. Da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Letzten Endes sind wir Amateursportler.

Warmer: Solange das private Leben noch eingeschränkt ist, wird es schwierig. Es ist ja von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Wir sind im Landkreis Verden ja momentan fast im Sonnental Niedersachsens vom Inzidenzwert. Je mehr Kontakte erlaubt sind, desto mehr Kontakte finden auch statt. Wenn wir weiter an Werten gemessen werden, ist ein regelmäßiger Spielbetrieb für mich in weiter Ferne.

Warmer: Wenn wir alles wieder auf Null stellen, haben wir drei Jahre in die Tonne getreten. Wir haben uns vor der Saison darauf eingelassen, dass genau die Situation, die jetzt da ist, passieren kann. Und wenn die Saison dann nur acht, zehn oder zwölf Spiele gedauert hat, gebe ich Herrn Stebani (NFV-Spielausschussvorsitzender Jürgen Stebani, Anm. d. Red.) Recht, dass es Auf- und Absteiger geben muss. Wir müssen irgendwann auch wieder in einen normalen Spielbetrieb kommen.

Warmer: Klar, dafür sind wir angetreten. Das wäre auch der Mannschaft gegenüber unfair, die einiges getan hat, um da zu stehen, wo sie jetzt steht.

Ahlers-Ceglarek: Vor der Saison gab es deswegen ein Hin und Her. Letzten Endes hat es aber jeder abgesegnet. Dass es Auf- und Absteiger geben wird, ist derzeit das Einzige, was feststeht. Ob die Saison gewertet wird oder nicht, wird man sehen. Wichtig ist, dass es überhaupt eine Entscheidung in irgendeine Richtung gibt.

Warmer: Ich kann damit nur zufrieden sein. In meinen Augen stehen wir für die Umstände sehr gut da (Platz sechs in der Staffel Weser-Ems/Lüneburg der zweigeteilten Oberliga nach acht Partien, Anm. d. Red.). Wir als Verantwortliche und der ganze Verein können damit sehr gut leben und sind sehr zufrieden.

Ahlers-Ceglarek: Wir sind grundsätzlich zufrieden und haben, was das angeht, einen offenen und ehrlichen Austausch. Das ist ein Miteinander, was absolut in Ordnung ist. Da gibt es nichts anzumakern. Das passt.

Christian Ahlers-Ceglarek setzt vor allem auf viele junge Spieler, die das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen. (Björn Hake)

Ahlers-Ceglarek: Vielleicht ist es das, was wir den Jungs immer mitgegeben haben. Wir haben in der Vorbereitung viel darüber gesprochen, dass die Stabilität im Offensiv- und Defensivspiel gefehlt hat. Man hat gesehen, dass die Jungs das umsetzen wollen und auch mit Rückschlägen umgehen können. Sprich: Der schlechte Start gegen Spelle oder eine schlechte Halbzeit gegen Heeslingen. Die Jungs sind sehr lernwillig und -fähig. Man hat dann gesehen, dass die Mannschaft Schritt für Schritt nach vorne gemacht hat. Der entscheidende Punkt ist, dass wir als Team zusammengewachsen sind. Das hat man auf dem Platz gesehen. Die Mannschaft ist verjüngt worden, aber das tut dem keinen Abbruch.

Warmer: Die Mischung, die wir jetzt haben, finde ich ganz interessant. Wir haben nicht mehr die 15 gestandenen, fertigen Spieler. Philipp-Bruno Rockahr, Boris Koweschnikow, Marco Wahlers und Bastian Helms sind alle Spieler, die wissen, worauf es ankommt. Die können die jungen Spieler ein bisschen an der Seite mitziehen. Klar würden wir nicht Nein sagen bei einem gestandenen 28-Jährigen mit 150 Oberliga-Spielen, wenn das passt. Wir achten ein bisschen gezielter darauf, dass das Gesamtgefüge passt. Wenn du einen gestandenen Sechser hast, brauchst du nicht drei weitere. Das zeigt uns dieses Jahr ganz gut und gibt den Jungs immer mehr die Chance, dass sie auch Einsätze bekommen. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall. Wir hatten immer wieder den einen oder anderen jungen Spieler, aber so viel Spielpraxis wie in diesem Jahr haben die alle nicht bekommen. Das finde ich ganz charmant und gibt dem einen oder anderen jungen Spieler auch die Chance, den Schritt zu wagen und das Projekt nicht nur drei, vier Monate auszuprobieren.

Ahlers-Ceglarek: Wir haben am Anfang der Saison gesagt, dass wir ein Stück weit mehr Identifikation und Kontinuität schaffen wollen. Als wir beispielsweise gegen Lohne gespielt haben, hatte ich den Eindruck, dass es auch den Alteingesessenen Spaß gemacht hat, weil die Jungs sich reingehauen haben und ein paar Spieler schon länger dabei sind. Ich glaube schon, dass hier etwas wachsen kann. Die Spiele hätten ja auch anders ausgehen können. Die Art und Weise ist immer entscheidend. Wenn mehr Identifikation geschaffen wird, kann man auch attraktiver werden.

Ahlers-Ceglarek: Im Prinzip sind viele junge Spieler dabei. Ich weiß aber nicht, ob man von einem Jarno Böntgen erwartet hätte, das er von acht Spielen sieben macht. Ich war davon überzeugt, als wir ihn verpflichtet haben. Ein positiver Faktor bei Jarno ist, dass er flexibel einsetzbar ist und sich immer reinhaut. Er hat einen guten Sprung gemacht. Philipp Schippert ist mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden und hat das gut gemacht. Mathis Wellmann war auch ein wichtiger Faktor für die Truppe, die ihn dann mit in den Mannschaftsrat gewählt hat. Das hat ihn auch noch mal ein Stück weitergebracht.

Ahlers-Ceglarek: Wir können natürlich immer stabiler werden und das ganze Technische noch weiter ausführen. Zuerst einmal geht alles über den Einsatz und den Kampf. Das Selbstvertrauen wächst dann nach und nach. Sicherlich können wir noch einen Innenverteidiger vertragen. Da sind wir schon recht dünn aufgestellt, weil wir unter anderem auch Robert Littmann am Anfang der Saison verloren haben. Bakary Bojang kommt aber zurück. Er wird quasi als Neuzugang integriert, weil er wegen seiner Verletzung noch kein Spiel gemacht hat. Es gibt aber immer Sachen zu verbessern.

Warmer: Ich glaube, wir sollten mit einem gesunden Respekt und Demut weiter an die Sache herangehen und das bestätigen, was wir jetzt angefangen haben. An der Infrastruktur kann man immer was machen. Wir sollten den Fokus auf das Sportliche legen. Sprich: Das mit den Jungs weiter umsetzen, Kontinuität reinbringen, sodass die Leute weiter Bock haben, nach Uphusen zu kommen und Fußball gucken wollen. Der Tenor ist: Wir haben etwas Gutes angefangen. Das müssen wir dann auch mal über eine Saison bestätigen.

Florian Warmer ist beim TBU für die Kaderplanung verantwortlich. Diese geschieht in enger Abstimmung mit dem Trainer. (Björn Hake)

Warmer: Stand jetzt nicht. Ich glaube, wir haben das erste Mal solche Jungs, die sagen: Es ist geil hier zu spielen, da habe ich Bock drauf. Die Arbeit, die die Jungs hingelegt haben, ist sehr, sehr gut. Das kann uns als Verein am Ende nur darin bestätigen, dass wir gemeinsam an der Sache weiterarbeiten.

Warmer: Das ist auch die Standardfrage. Dann muss mal einer losgehen und den backen (lacht). Außer bei Spelle fehlt der in jeder Truppe.

Ahlers-Ceglarek: Das stimmt.

Ahlers-Ceglarek: Das kann gerne breit verteilt werden. Hauptsache die Tore werden geschossen. Ich habe mit Faruk Celik darüber gesprochen, der viele Spiele gemacht, aber nur einmal getroffen hat. Der macht und tut und ackert wie ein Wahnsinniger. Das ist auch enorm wichtig für so eine Truppe. Wenn welche die Drecksarbeit machen und andere die Dinger schießen, dann ist das auch in Ordnung. Natürlich wünscht sich jeder Trainer den Spieler, den du da vorne hinstellst und du weißt: Der schießt jedes zweite Spiel drei Tore. Früher oder später wird bei Faruk der Knoten platzen.

Ahlers-Ceglarek: Wir wollen natürlich vernünftigen und attraktiven Fußball anbieten wie wir es zuletzt getan haben. Jeder, der Fußball spielt, will erfolgreich sein. Aber jetzt von vornherein zu sagen, dass wir unter die ersten Fünf, Achter oder Zehnter werden wollen, wäre vermessen. Wir sammeln Punkt für Punkt. So war es in dieser Saison auch. Damit sind wir ganz gut gefahren und werden es weiter so angehen. Wir werden da keine Prognose rausgeben.

Zur Person

Christian Ahlers-Ceglarek (36)

ist seit dieser Saison Chefcoach beim TB Uphusen. Vor seinem Engagement als Trainer hütete der 36-Jährige zweieinhalb Saisons den Kasten der Arenkampkicker. Der TBU ist die erste Trainerstation von Ahlers-Ceglarek.

Florian Warmer (35)

fungiert seit Ende 2015 als Sportlicher Leiter beim Klub aus dem Achimer Westen. Der 35-Jährige ist unter anderem für die Kaderplanung zuständig. Bevor es Warmer nach Uphusen zog, war er zwei Jahre lang Sportlicher Leiter beim TSV Bierden.