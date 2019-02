Jan Stubbmann (rechts) brachte Ottersberg in Führung. (Marvin Ibo Güngör)

Ottersberg. Der TSV Ottersberg bleibt im Rennen um den Titel in der Fußball-Bezirksliga. Nach dem Erfolg in Scharmbeckstotel setzte sich das Team von Jan Fitschen auch gegen den SV Ippensen souverän durch. Nach Treffern durch Jan Stubbmann (68.) und David Airich, der einen Strafstoß verwandelte (73.), siegten die Grün-Weißen mit 2:0 (0:0).

Die Partie an der Wümme war sehr einseitig. Von der ersten Minute an nahmen die Platzherren das Heft in die Hand. Das Spiel lief nur auf ein Tor – auf das der Gäste. Die hatten es ihrem Keeper Frank Hastedt und der Ottersberger Abschlussschwäche zu verdanken, dass es zur Pause 0:0 stand. „Bei uns hätte in Halbzeit eins fast jeder einen Treffer erzielen können“, sagte Fitschen, für dessen Team Airich, Stubbmann und Mannschaftsführer Dominik Rosenbrock allein ein halbes Dutzend Torchancen besaßen. Auch in Halbzeit zwei blieb es einseitig. Während sich Felix Mindermann im Kasten der Ottersberger den strahlendem Sonnenschein genießen durfte, musste Hastedt immer wieder in höchster Not retten.

In der 68. Minute war der Bann gebrochen. Nach einem sehenswerten Angriff über Rosebrock und Nicklas Falldorf landete der Ball bei Stubbmann, der Hastedt mit seinem platzierten Torschuss keine Chance ließ und zum 1:0 traf. Fünf Minuten später war dann auch die Entscheidung gefallen. Nach Foul an Falldorf entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Ottersberger. Der in der Winterpause aus Uphusen gekommene Airich schnappte sich den Ball und markierte den Treffer zum 2:0-Endstand. „Wir haben zwar zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Das Team hat nach hinten aber nichts anbrennen lassen“, sagte Fitschen.