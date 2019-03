Oberliga Nordsee Frauen. Spitzenspiel in Oyten – der Tabellendritte empfängt den Tabellenzweiten. Die Vorfreude beim TV Oyten II ist nach zuletzt fünf Siegen in Folge dementsprechend riesig. „Die Saison hat sich so positiv entwickelt, dass wir nun völlig befreit aufspielen können“, sagt Trainer Jens Dove, der gegen den VfL Stade personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich Jahne Wendt und Katharina Steinsträter (beide privat verhindert) stehen nicht zur Verfügung. Beide Teams weisen 14 Siege und fünf Niederlagen auf. Im Hinspiel setzte sich Stade mit 37:31 durch. Doch damals hatte der VfL noch die beste Torschützin der Liga, Mona Hoffmann, an Bord. „Wir rechnen uns schon Chancen aus und denken, dass Stade schlagbar ist“, betont Dove und führt fort: „Ich habe mir einen Matchplan zurechtgelegt und bin fest davon überzeugt, dass wir zu Hause gewinnen können.“ Dafür müsse das Team aber die gefährlichen Rückraumspielerinnen Julia Wiechern und Lara Catharina Witt in den Griff bekommen. Zudem habe Stade in Nicola Augustin eine starke Torhüterin. „Wir dagegen sind unberechenbar“, betont Dove.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Oyten.