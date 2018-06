Landkreis Verden. Thomas Dey hat keine Nerven gezeigt. Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse verwandelte der Angreifer drei Minuten vor Spielende einen Strafstoß für den TV Oyten II gegen den Meister TSV Bierden. Damit schoss er seine Mannschaft als nun feststehender Vizemeister in die Kreisliga. Weil Wahnebergen seine Partie in Hülsen gewann, darf die Elf von Jörg Behrens weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Bangen müssen neben dem SVW noch Oyten III, Hülsen II und der TSV Blender, der in Dauelsen verlor.

TSV Bierden - TV Oyten II 1:2 (1:1): Elf Mal in Folge hatte Bierden vor dem Gipfeltreffen gewonnen. Nun ist die Serie gerissen. Dabei begann es gut für das Team von Meistertrainer Stephan Bierstedt-Bruhn. In der 23. Minute markierte Felix Stoick den Führungstreffer. Kurz vor der Pause meldete sich das Team von Abdoul Bouba zurück. Mario Sonntag schloss einen Konter mit dem Tor zum 1:1 ab. In der von beiden Teams hitzig geführten zweiten Hälfte nutzte Dey einen Strafstoß zum Siegtor für den Tabellenzweiten, der gemeinsam mit den Gastgebern in der nächsten Serie in der Kreisliga spielt.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Otterstedt 3:1 (2:0): Vor der Pause hatte Otterstedt mehr vom Spiel. Weil die Elf von Rainer Seeger aber dennoch kaum zwingende Chancen hatte, lag sie 0:2 zurück. FSV-Angreifer Janek Kamermann hatte zwei Mal getroffen (15./44.). In Halbzeit zwei bestimmten die Platzherren das Geschehen und gingen durch Kamermanns dritten Treffer 3:0 in Führung (71.). Erst in der Schlussphase markierte Nils Hofmann das Ehrentor für den einstigen Geheimfavoriten auf den Titel (84.). „Unser Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagte FSV-Coach Michael Nelle.

TSV Brunsbrock II - TV Oyten III 3:1 (0:0): Die Roten Teufel feierten den dritten Sieg in Serie. Vor der Pause taten beide Teams nicht viel für die Offensive. So wurden mit einem gerechten 0:0 die Seiten gewechselt. Als Meikel Lehnert nach einem von Sascha Wendt getretenen Eckball Brunsbrock in Führung schoss, war das Ansporn für die Platzherren, die nun offensiver spielten. Die Folge war das 2:0 durch Tobias Worth (78.). Der TVO verkürzte zwar fünf Minuten später durch das Tor von Felix Polacek auf 1:2, doch für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr. Den endgültigen K.o. versetzte Worth den Oytenern mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 (85.).

MTV Riede II - Borsteler FC 3:1 (0:1): Der abgeschlagene Tabellenletzte und bereits abgestiegene MTV hat seine schwarze Serie beendet. Nach 15 Spielen ohne Sieg gelang der Elf von Andreas Rühmann wieder ein Dreier. „Unser Sieg war verdient, denn wir hatten vor der Pause bereits beste Chancen“, strahlte Riedes Coach. Dennoch führte der BFC nach einer Einzelleistung von Dennis Nurkovic, die der Offensivmann in der zwölften Minute mit dem 0:1 abschloss. In Halbzeit zwei spielten nur noch die Rieder, die nicht mehr zu stoppen waren, als Marcel Otten per Kopfball das 1:1 gelang (49.). Boyd Papprott nach Flanke von Daniel Speer (67.) und Roman Schlüter in der Schlussminute schossen den MTV mit ihren Toren zum vierten Saisonsieg.

SVV Hülsen II - SV Wahnebergen 0:3 (0:0): Im Kampf um den Klassenverbleib hat sich der SVW noch nicht aufgegeben. In Hülsen kämpfte das Team von Jörn Behrens und kam zum verdienten Erfolg, der das Team wieder hoffen lässt. Schon im ersten Durchgang hatte Wahnebergen gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Behrens musste aber eine gute Stunde warten, ehe Julian Ehrlich das 0:1 mit einem Fernschuss gelang (65.). Fünf Minuten später war Said Traore zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (70.). Mit seinem zweiten Treffer machte Ehrlich fünf Minuten vor Abpfiff alles klar und erhöhte auf 3:0. „Es war eine verdiente Niederlage, denn der SVW hat bis zum Umfallen gekämpft“, lobte Hülsens Coach Oliver Rozehnal die gute Einstellung der Gäste.

TSV Dauelsen - TSV Blender 5:2 (3:2): Obwohl es für den Tabellendritten Dauelsen um nichts mehr ging, zeigte das Team von Ralf Müller eine gute kämpferische Leistung gegen Blender. Der noch mitten im Abstiegskampf befindliche TSV Blender führte vor der Pause zwei Mal. Ole Richter (15.) und Andy Gefeke (34.), der einen Strafstoß verwandelte, schossen die Tore. Diese glich Sascha Hohl durch einen Doppelpack (27./37.) aber aus. Per Strafstoß brachte Hauke Kruse die Gastgeber kurz vor dem Seitenwechsel mit 3:2 in Führung (42.). Nach der Halbzeit kontrollierte Dauelsen das Geschehen und kam durch den dritten Treffer von Hohl (60.) sowie durch das Tor von Rouven Post (70.) zum hohen 5:2-Erfolg.

TSV Posthausen - SV Baden 1:1 (0:0): Nach dem feststehenden Abstieg lief es gegen Baden für Posthausen noch einmal gut. Besonders vor der Pause zeigte der TSV eine starke Leistung und hätte führen müssen. Angreifer Moritz Meyer ließ aber die besten Chancen aus. Erst nach einer Stunde gelang ihm das 1:0. Die Vorarbeit leistete sein Sturmpartner Timo Hagensen. Der SVB, der in der 47. Minute einen Strafstoß durch Robin Twietmeyer nicht nutzte, kam in der Schlussphase zum Ausgleich. Das Tor markierte Kevin Cordes (80.). „Wir haben heute gut gespielt und hatten uns eigentlich mehr als einen Punkt verdient“, sagte TSV-Pressesprecher Marko Müller.