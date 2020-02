Nathalie Meinke (rotes Trikot) überzeugte im Angriff des TV Oyten. Von neuen Versuchen versenkte sie sechs Im Tor des Gegners. (Björn Hake)

Durch einen 2:7-Lauf vor der Pause sind die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten im Auswärtsspiel gegen den TSV Wattenbek an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Am Ende unterlag das Team von Trainer Marc Winter beim Klub aus der Nähe von Neumünster in Schleswig-Holstein mit 28:33 (14:19). „Wir fangen uns vor der Pause einen Fünf-Tore-Rückstand ein und so hoch fällt am Ende dann auch die Niederlage aus“, bescheinigte Winter seiner Sieben über weite Strecken der Partie eine ordentliche Vorstellung. Bei seinem Angriff hatte Oytens Trainer – trotz einer mauen Quote beim Abschluss – erneut Fortschritte ausgemacht. In der Abwehr habe es aber nicht immer gepasst, sagte der Coach. Insbesondere Wattenbeks achtfache Torschützin Maxie Bech sei zu oft „ohne Kontakt“ erfolgreich zum Abschluss gekommen.

Marc Winter hatte im ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres zunächst seine junge Garde aufs Feld geschickt. Diese kämpfte sich nach einem 0:2- und 2:5-Rückstand in die Partie. Als Linksaußen Franka Jacob zweimal in Folge zum 5:6 getroffen hatte, waren die „Vampires“ wieder in Schlagdistanz. Erstmals Unentschieden stand es nach einem Treffer von Lisa Goldschmidt – 8:8 (11.). Absetzen konnte sich der TSV Wattenbek dann erst nach dem Treffer zum 12:12 durch Jan Kokot in Minute 20. Bis zur Halbzeit gelangen dem TVO nur noch zwei Siebenmetertore. Beide Male hieß die Torschützin Kim Pleß. Die durch Marc Winter reaktivierte Rückraumspielerin traf zum 18:13 und 19:14.

Nach Wiederanpfiff lief der Tabellenvorletze aus dem Landkreis Verden dem Rückstand aus den Minuten vor der Pause hinterher. Schlussendlich habe man dann auch bei den Entscheidungen der Schiedsrichter nicht das Glück auf seiner Seite gehabt, meinte Marc Winter. Auf die Unparteiischen wollte der 52-Jährige die Niederlage aber nicht schieben. Die Quote beim Abschluss habe einfach nicht gestimmt, sagte Winter. Eine starke Vorstellung bescheinigte Oytens Trainer Nathalie Meinke. Bei neun Versuchen, schilderte Winter, habe die junge Rückraumlinke es auf sechs Treffer gebracht.

„Das Hinspiel haben wir in eigener Halle noch mit zwölf Toren Unterschied verloren. Nun waren es fünf und wir sind 50 Minuten auf Augenhöhe“, nahm Marc Winter trotz der Niederlage auch etwas Positives mit auf die Heimreise.

Für den TV Oyten geht es am kommenden Sonnabend, 8. Februar, erneut in den hohen Norden. Dann heißt der Gegner HSG Jörl DE Viöl. Auch den ersten Vergleich gegen den Tabellenvierten hatten die Vampires deutlich verloren: 24:34 lautete das Resultat in der Pestalozzihalle Anfang Oktober.

Weitere Informationen

TSV Wattenbek - TV Oyten 33:28 (19:14)

TV Oyten: Kahler, Hassing - Bormann-Rajes (6), N. Meinke (6), Pleß (6/6), Winkler (2), Goldschmidt (2), Jakob (2), Kokot (2), Meyer (2), Wolf, Peek, Führ, Otten, Johannesmann

Siebenmeter: TSV Wattenbek 5/5, TV Oyten 9/6

Zeitstrafen: TSV Wattenbek 0, TV Oyten 2

Nächstes Spiel: HSG Jörl DE Viöl - TV Oyten (Sbd., 8. Februar, 16.45 Uhr) PRÜ