Erik Schmidt soll nach einer starken Saison in der zweiten Mannschaft nun in der Oberliga den Durchbruch schaffen. (Björn Hake)

Die Frage nach dem Saisonziel der SG Achim/Baden ist in der jüngeren Vergangenheit ziemlich unspektakulär gewesen. Denn die Antwort war stets die gleiche: Möglichst wollten die Handballer von der Weser einen Platz in der Spitzengruppe der Oberliga Nordsee ergattern. Doch in diesem Jahr kommen aus Achim ganz andere Töne. Das Ziel, das SG-Coach Tobias Naumann mit seiner Sieben erreichen will, ist ein ganz anderes: „Nur“ der Klassenerhalt soll es in der Saison 2018/2019 werden. „Wenn wir in dieser Spielzeit wieder dort landen wie in der vorigen, wäre das für uns ein großer Erfolg“, sagt Tobias Naumann voller Bescheidenheit. In der Abschlusstabelle der Serie 2017/2018 wurde die SG Achim/Baden auf dem achten Tabellenplatz geführt. „Jetzt wollen wir schnell die Punkte einsammeln, um möglichst früh nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.“

Dass Naumann und Co. mit einem eher bescheidenen Ziel – im Vergleich zu den Vorjahren – in die Saison gehen, hat seine Gründe. Einer tritt dabei aber besonders ins Rampenlicht. Es ist die Zusammensetzung der Liga, die für die Achimer Bescheidenheit verantwortlich ist. „Wir hatten lange Zeit nicht mehr eine solch starke Oberliga Nordsee. Wenn sie überhaupt schon einmal so stark gewesen ist“, findet Tobias Naumann. Dass die Oberliga der Saison 2018/2019 die stärkste aller Zeiten ist, liegt vor allem an dem, was in der vergangenen Serie in den 3. Ligen geschehen ist. Denn drei Teams haben dort den Klassenerhalt verpasst. Der ATSV Habenhausen musste – wie schon so oft – Liga drei nach nur einer Saison wieder verlassen. Den Abstieg konnten auch der OHV Aurich und der frühere Bundesligist und Traditionsverein VfL Fredenbeck nicht verhindern. „Schwerpunktmäßig wurde die Stärke der Liga durch die Abstiege dieser drei Klubs ausgelöst“, meint Naumann.

Der Trainer glaubt, dass das Ex-Drittliga-Trio die ersten drei Plätzen in der Tabelle unter sich ausmachen könnte. Dahinter, so vermutet Naumann, spielen die üblichen Verdächtigen – namentlich der VfL Edewecht, die HSG Barnstorf/Diepholz, der TV Bissendorf-Holte sowie der TV Cloppenburg – um die Plätze. Läuft bei der SG Achim/Baden alles optimal, könnte sie in diese Phalanx einbrechen. Doch Tobias Naumann will nicht den Lautsprecher mimen. Es bleibt bei der Bescheidenheit an der Weser.

Veränderungen im Kader

Denn nicht nur die Liga ist stärker geworden – auch im Kader der SG Achim/Baden hat sich ein bisschen etwas getan. Dennis Summa, der in der Vorsaison wegen seiner Schulterverletzung quasi komplett ausgefallen war, ist zum Drittliga-Aufsteiger SG VTB/Altjührden gewechselt. „Dennis hat zwar kaum gespielt, aber er war dennoch ein Bestandteil der Mannschaft“, sagt Naumann. Neben Summa muss der Trainer künftig auch auf Arne Zschorlich und Sören Meier verzichten. Sie laufen künftig für die SG Achim/Baden II in der Verbandsliga auf. „Arne und Sören gehörten bei uns zum Ältestenrat. Daher müssen sich in der Mannschaft nun neue Hierarchien bilden“, erklärt der Coach. Eine tragende Rolle wird dabei sicher Florian Block-Osmers einnehmen. Der Routinier hat sich nochmals dafür entschieden, eine Oberliga-Saison für die Spielgemeinschaft zu absolvieren. Als halber Abgang zählt indes Jan Mühlbrandt. Der Rückraumakteur, der in der Vorsaison stark aufspielte, gehört dem Kader nur noch als sogenannter Stand-by-Spieler an. „Wenn Jan Zeit hat, wird er wohl auch dabei sein“, sagt Naumann.

Den Abgängen stehen aber auch Zugänge gegenüber. Teammanager Cord Katz hat vor allem junge Talente geholt. Mit Noah Dreyer und Malte Meyer wurden zwei Spieler vom Jugend-Bundesligisten TV Oyten an die Weser gelotst. Mit Marvin Rauer (ATSV Habenhausen) wurde ein weiterer Linkshänder geholt. Vierter externer Zugang ist Joost Windßus. Der Rückraumlinke kam vom Landesligisten TSV Daverden. Zudem soll der talentierte Kreisläufer Erik Schmidt, der in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft eine starke Serie spielte, seine Chance erhalten. Mit der bisherigen Entwicklung seiner neuen Spieler ist Naumann zufrieden, „aber wir müssen die Abläufe noch automatisieren.“

Ein großes Plus im Kader der SG sind die Torhüter. Tobias Naumann verfügt im Kasten über ein Trio, das wohl jeder andere Trainer in der Oberliga Nordsee auch gerne hätte. Arne von Seelen gehört seit Jahren zu den stärksten Keepern der Nordseeliga. Auch Olaf Sawicki und Bastian Reiners haben mehrfach bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben, einem Spiel positive Impulse zu verpassen. „Im Tor sind wir sicher super besetzt“, meint Naumann. „Aber wir müssen auch in der Abwehr auf einem hohen Niveau spielen. Wir haben in diesem Jahr einen Umbruch im Team. Daher kann es für uns nur heißen, dass wir so schnell wie möglich Punkte holen und frühzeitig den Klassenerhalt klarmachen“, sagt Naumann.

Daher sei es umso wichtiger, einen guten Start hinzulegen. In den ersten beiden Heimspielen empfangen die Achimer mit dem TuS Rotenburg und Aufsteiger TSG Hatten-Sandkrug zwei Teams, die ähnliche Ziele wie die SG verfolgen dürften. Naumann: „Das sind zwei entscheidende Spiele. Wenn man da schlecht in die Saison kommt, rennst du sofort den anderen Teams hinterher.“⇒