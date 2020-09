Im Heimspiel gegen den SV Löhnhorst unternimmt der TV Oyten den nächsten Versuch, die ersten Punkte einzufahren. Trotz der Tabellensituation hat Oytens Trainer Axel Sammrey noch keine schlechte Stimmung in seinem Team ausgemacht: „Die Jungs sind alle heiß und ziehen mit. Sie kennen die Dinge, die sie besser machen müssen. In den bisherigen Spielen haben wir es gar nicht so schlecht gemacht, uns aber durch kleinere Fehler immer um den Lohn gebracht.“ Der erfahrene Übungsleiter meint damit vor allem die häufig fehlende Kommunikation untereinander, die schon zu Gegentoren führte. „Die Jungs müssen auf dem Platz mehr miteinander reden, sich helfen. Das wird nun auch gegen Löhnhorst wichtig sein“, erwartet Axel Sammrey mit den Gästen ein körperlich robustes Team, das viel mit langen Bällen agiert: „Darauf müssen wir uns einstellen und es annehmen.“

Anpfiff: Freitag um 19.30 Uhr in Oyten