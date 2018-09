Für Badens Mannschaftsführer Stefan Baum stand nach der Partie gegen den Kieler TV fest: Er und seine Teamkollegen hatte im Lahof zu viele Geschenke verteilt. (Björn Hake)

Baden. Enttäuschung wäre zu viel gesagt, eher ist es Ernüchterung gewesen, die sich am Sonnabend in der Badener Lahofhalle breitgemacht hatte. Denn das Premieren-Heimspiel in der 2. Bundesliga hat für die Volleyballer des TV Baden nicht das Ende genommen, wie es sich die Gastgeber erhofft hatten. Der TVB verlor gegen den Kieler TV das Aufsteigerduell mit 0:3 (19:25, 23:25, 24:26). Nach dem 2:3 aus der Vorwoche in Bocholt haben die Badener somit ihre zweite Niederlage kassiert.

Das Resultat liest sich zunächst deutlich. Doch es hätte durchaus auch anders kommen können. Das wusste auch KTV-Trainer Matthes Behlen. „Dieses Spiel hätte noch kippen können“, meinte der Coach. „Dass ein 0:2-Satzrückstand noch umgebogen wird, ist doch im Volleyball keine Seltenheit.“ Behlen wusste, wovon er spricht. Schließlich hatte er solch ein Szenario vor einer Woche beim Saisonauftakt selbst erlebt. Sein Team lag gegen den SV Warnemünde bereits mit 0:2-Sätzen im Rückstand, um nach einem Kraftakt doch noch einen Fünfsatzerfolg zu feiern.

Nun waren die Badener – allein vom Ergebnis her – weit weg von einer Wende der Partie. Doch anhand des Verlaufs des dritten Satzes hätte sie ein wenig wahrscheinlicher werden können. Denn dieser Abschnitt hätte eigentlich an den TV Baden gehen müssen. In diesem Satz zeigten die von Fabio Bartolone trainierten Gastgeber ihre beste Leistung des Abends. Gegen Ende des Durchgangs führten Ole Seuberlich und Ole Sagajewski – er wurde nach Spielende zu Badens wertvollstem Spieler ernannt – den TV Baden zu zwei Satzbällen (24:22).

Kurioser Matchball

Doch zum Satzgewinn sollte es nicht kommen. Kiel machte vier Punkte in Serie und bejubelte anschließend den zweiten Sieg im zweiten Spiel, während die Badener die Jubeltraube des KTV mit ernüchternden Blicken beobachteten. Matthes Behlen hatte wohl selbst nicht zu hundert Prozent geglaubt, dass sein Team den Auswärtssieg in drei Sätzen perfekt macht. Denn wie Kiels Co-Trainer Arian Söhlbrandt verriet, hatte der Cheftrainer schon die Startformation für den vierten Satz notiert, die er beim Wettkampfgericht vor dem Beginn eines vierten Durchgangs hätte abgeben müssen.

Hinzu kam dann noch, dass das Behlen-Team den Matchball auf kuriose Art und Weise verwandelt hatte: Der Ball wurde von den Kielern sehr hoch zurück auf die Badener Spielfeldhälfte gespielt. Dabei flog er so weit nach oben, dass er zwischen das Oberlicht der Lahofhalle und einem der hölzernen Stützbalken des Daches hindurchflog. Die Badener rechneten fest damit, dass der Ball das Dach berührt hatte und warteten auf den Pfiff des Schiedsrichters. Der ertönte aber nicht. Der Ball flog Richtung Badener Spielfeldhälfte und landete schließlich in dieser. Das Match war zu Ende.

„Im Volleyball sind es halt oft nur Millimeter, die entscheidend sind“, beurteilte Fabio Bartolone die Szene zum Ende des Spiels. „Wir hatten im dritten Satz die große Chance, das Spiel noch anders zu gestalten.“ In den beiden ersten Spielabschnitten habe sein Team dagegen nicht ihre beste Leistung gezeigt. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Wir sind zu spät richtig gut geworden. Es wäre aber auch falsch, wenn wir jetzt nur das Negative sehen“, sagte Bartolone. Er war sich im Klaren darüber, dass Kiel zu bezwingen gewesen wäre – wenn seine Spieler während der gesamten Partie ihre Normalform erreicht hätten.

Baum: „Wir können es besser.“

Stefan Baum, Kapitän des TV Baden, kam ebenfalls zu dem Urteil, dass für seine Mannschaft gegen die Gäste aus der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins mehr möglich war. „Wir haben sehr viele Geschenke verteilt. Es ist schwer zu sagen, warum wir unsere Leistung nicht gezeigt haben.“ Dass es daran lag, weil es das erste Heimspiel in der 2. Liga war, glaubte der Kapitän nicht. „Davon hat sich eigentlich keiner beeindrucken lassen. Es ist traurig, dass wir verloren haben. Denn wir wissen ja, dass wir es besser können. Das zeigen wir im Training immer wieder. Wenn wir unser Leistungsvermögen aber nicht in den Spielen abrufen, dann reicht es nicht.“