Laufen, Springen, Werfen – bei der Bahneröffnung im Verdener Stadion standen wider sämtliche Leichtathletik-Disziplinen auf dem Programm. (Björn Hake)

Verden. In den vergangenen Jahren trübte das Wetter zwar nicht die Leistungen der Athleten bei der Bahneröffnung im Verdener Stadion, doch Leichtathletik passt nun einmal einfach besser zu sonnigem als zu regennassem Wetter. In diesem Jahr hatte der Wettergott es wieder gut mit den Athleten gemeint, und die dankten es mit starken Leistungen. Zudem gab es eine Rekordzahl. Von den 317 gemeldeten Leichtathleten traten schließlich 282 zur Verdener Bahneröffnung im Stadion an – so viele wie noch nie zuvor. Und das gute Wetter erlaubte auch schon viele persönliche Rekorde, so auch für die insgesamt 54 Athleten der LG Kreis Verden. Siege für die LGKV verbuchten Jonas Pannevis, Sabrina Flömer, Nele Prüser und Lasse Rohr.

Über 100 Meter musste sich Jonas Pannevis im ersten von drei Zeitläufen noch dem mit der Bestleistung von 10,91 Sekunden gemeldeten Till Meyerhoff vom TV Norden geschlagen geben – 11,48 Sekunden zu 11,36. Der Sieg ging jedoch an den bis dato unbekannten Fryderyk Jäger vom SV Brake, der die Strecke in 11,17 Sekunden lief. Demnach blieb dem Verdener nur Platz drei. Doch über 200 Meter verwies Pannevis seine Kontrahenten auf die weiteren Plätze. Seiner Zeit von 22,86 Sekunden konnte keiner folgen. Sabrina Flömer, die lange Zeit aufgrund einer schweren Verletzung keine Wettkämpfe bestreiten konnte, findet langsam wieder Anschluss an ihre frühere Leistungsstärke. Die Verdenerin gewann mit 1,52 Metern den Hochsprung der Frauen. Zudem überzeugte sie mit ihrer persönlichen Kugelstoß-Bestweite (9,00 Meter) und war auch mit ihrem 100-Meter-Ergebnis (13,22 Sekunden) sehr zufrieden.

Im Weitsprung der Männer wurde der Achimer U20-Athlet Tom Siemonsen mit 5,63 Meter auf Rang acht geführt. Es gewann Karsten Jonah vom TV Norden, der ebenfalls der U20-Jugend angehört, mit 7,18 Metern. Damit erfüllte Jonah bereits die Qualifikationsnorm (7,00 Meter) für die Deutsche Jugendmeisterschaft, die Ende Juli in Rostock stattfindet. Im Hochsprung der Männer überwanden die beiden Verdener Matthis Wilhelmi und Peter Paul Steinbach jeweils die 1,68 Meter und wurden auf den Plätzen drei und vier geführt.

In den Wettbewerben der U18 fiel insbesondere der Oldenburger Tim Gutzeit als Sprint-Doppelsieger mit 11,21 Sekunden über 100 und 22,99 über 200 Meter auf. Über 800 Meter verbesserten sich die Verdener Philipp Cordes und Jakob Gari um fünf und vier Sekunden deutlich auf 2:25,10 Minuten und 2:25,80 Minuten. Cordes wurde damit Vierter, Gari Sechster. Auch in dieser Altersklasse gab es ein herausragendes Weitsprungergebnis: Tim-Ole Silze vom SV Werder Bremen übertraf mit 6,81 Meter die DM-Qualifikationsnorm um einen Zentimeter.

Weiblicher Nachwuchs gehandicapt

In den Wettbewerben der weiblichen Jugend U18 konnten die beiden LGKV-Talente Kajsa Gerkens und Nele Prüser ihre Stärke nicht wie gewünscht abrufen. Gerkens gelang zunächst in ihrem ersten 100-Meter-Hürdenlauf als Zweite trotz Kniebeschwerden mit 15,46 Sekunden eine Leistung, die 2017 in Niedersachsen schon zu Platz fünf in der Jahresbestenliste gereicht hätte. Mit der drei Kilogramm schweren Kugel gelang ihr eine persönliche Bestweite – Rang acht mit 8,20 Metern. Im Hochsprung durfte sich Gerkens mit 1,48 Meter über Rang fünf und eine Freiluft-Besthöhe freuen. Doch auf die 200 Meter verzichtete Gerkens und macht sich nun Sorgen, ob der für das kommende Wochenende in Stuhr-Moordeich geplante Start bei der Siebenkampf-Bezirksmeisterschaft überhaupt möglich ist.

Derweil schien Nele Prüser nach den Trainingseindrücken in starker Verfassung zu sein, doch eine Erkältung bremste ihre Leistung über 800 Meter. Mit 2:24,04 Minuten gewann sie dennoch die U18-Konkurrenz. Als Dritte über die gleiche Distanz war die Verdenerin Stella Kuhr (2:41,93 Minuten) sehr zufrieden. Sie hatte 2017 nach einem Autounfall ganz auf Wettkämpfe und Training verzichten müssen.

Auch in den Altersklassen U16 und U14 wusste der LGKV-Nachwuchs zu gefallen. Luc Rehfeld (M15) gelang als Dritter im Hochsprung der U18-Jugend die Verbesserung auf 1,60 Meter. M13-Talent Lasse Rohr verzichtete wegen gesundheitlicher Probleme auf den Sprint, war aber über 800 Meter nicht zu schlagen. Unter zehn angetretenen Staffeln über 4x75 Meter der weiblichen U14 erreichten die drei LGKV-Staffeln die Plätze zwei, fünf und sieben. Über 75 Meter der W13-Mädchen mit 28 Sprinterinnen war Hannah Wittboldt-Müller als Sechste mit 10,95 Sekunden schnellste LGKV-Läuferin. Siebte im Weitsprung dieses Jahrgangs wurde die Kirchlintlerin Ilka Ruten mit 4,22 Metern. Beim Weitsprung der W12-Mädchen wurden die Verdenerinnen Jessica Quint und Marit Domnik mit jeweils 3,93 m auf den Plätzen vier und fünf geführt. Des Weiteren belegten Skrolan Wilkens, Annick Binder (beide Oyten), Diana Olbricht und Marie Timpner (beide Verden) die Plätze fünf bis acht über die 800 Meter dieser Altersklasse.