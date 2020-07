Jonas Pannevis (links) und Simon Peno zeigten sich zufrieden mit ihren Wettkämpfen. (FR)

Viel Grund zum Jubeln hat das zehnköpfige Team der LG Kreis Verden kürzlich beim ersten Ferien-Abendsportfest in Delmenhorst gehabt. In den Sprints über 100 und 200 Meter und die 800-Meter-Mittelstrecke gab es zahlreiche Bestzeiten für die LGKV-Athleten.

„Erstmals in der Corona-Krise durften die Sprints wieder in allen Bahnen gelaufen werden“, freute sich LGKV-Sportwart Helmut Behrmann. Über beide Strecken präsentierte sich der Verdener Jonas Pannevis in guter Verfassung. Bei den 100 Metern der Männer war er mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 11,28 Sekunden bei leichtem Gegenwind nicht zu schlagen. Über die 200-Meter-Distanz blieb er als Zweiter hinter dem Werderaner Fabian Linne mit 22,23 Sekunden nur um drei Hundertstelsekunden hinter seinem persönlichen Rekord.

Auch Simon Peno (Achim) durfte sich freuen. Über die 100 Meter belegte er in 12,94 Sekunden den fünften Rang, über 200 Meter schaffte er es in 25,98 Sekunden mit Platz drei aufs Treppchen. M50-Senior Udo Müller (Verden) trat trotz schmerzhafter Zehenentzündung über 200 Meter an und kam auf 30,63 Sekunden. „Er wird aber vorerst auf weitere Wettkämpfe verzichten“, berichtete Behrmann. Über die 100 Meter der Frauen wärmte sich W55-Seniorin Manuela Jaschinski (Verden) als Neunte mit 16,66 Sekunden für den bevorstehenden 800-Meter-Lauf auf, in dem sie als Siebte der Frauenwertung mit 3:04,95 Minuten fast so schnell wie im vergangenen Jahr war.

Bei den 800 Metern der U20-Jugend – es musste nicht mehr komplett in Bahnen gelaufen werden – verfehlte Jakob Gari, der zwischenzeitlich ein abgebrochenes Jahr in den USA verbracht hatte, im ersten Lauf nach einem Jahr mit 2:12,26 Minuten als Sieger seine Bestzeit nur um eine knappe Sekunde. Philipp Cordes (beide Verden) verbesserte sich um drei Sekunden auf 2:17,03 Minuten.

Kohlhase dominiert die 800 Meter

Die 800 Meter der Frauen wurden in zwei Zeitläufen entschieden. Den ersten gewann mit großem Vorsprung Sophie Kohlhase (Verden), die sich auf 2:22,63 Minuten verbesserte. „Sie hätte sich gern mit der Siegerin des zweiten Laufs duelliert, die etwas schneller ins Ziel kam“, sagte Behrmann. Zwei Plätze hinter Kohlhase zeigte die 20-jährige Josephine Beneke (Thedinghausen) mit 2:36,32 Minuten und einer Verbesserung um acht Sekunden nach ihrem ersten Wettkampf zwei Wochen zuvor ihre Veranlagung für die längeren Strecken. Ebenso stark verbesserte sich W40-Läuferin Melanie Noack (Verden). Sie kam als Fünfte in einer Zeit von 2:40,61 Minuten ins Ziel.

Ebenfalls einen Grund zum Jubeln hatte der ehemalige Spitzenlangstreckler Michael Spöttel (Verden), der seit mehr als 35 Jahren den Niedersachsenrekord im Marathon hält. Der M60-Senior blieb über 800 Meter als Neunter der Männerwertung wie zuvor selbst angekündigt mit 2:55,68 unter drei Minuten.