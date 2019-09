War Teil der siegreichen Männer-Schwedenstaffel: LGKV-Athlet Simon Peno. (Karsten Klama)

Die mehrfachen Deutschen Seniorenmeisterinnen Brigitte Heidrich und Birgit Schwers sowie Manuela Jaschinski und Karin Schmidt: „Da war es leicht, eine Verbesserung des Kreisrekordes der W50-Seniorinnen in der Schwedenstaffel vorherzusagen“, sagte Helmut Behrmann, Sportwart der LG Kreis Verden. 2:55,26 Minuten, das bedeutete eine Verbesserung der 2018er-Zeit um 13 Sekunden. Geglückt ist den Damen diese Rekordverbesserung beim Verdener Flutlicht- und Abendsportfest.

Neben der Damenstaffel traten noch vier weitere LGKV-Quartetts als Schwedenstaffel an – vier Läufer, vier Strecken (400, 300, 200 und 100 Meter). Die männliche Truppe mit den U20-Athleten Mika Brennecke (400 Meter) sowie Tom Simonsen (200 Meter), Hark Möller (300 Meter) und Simon Peno (100 Meter) war mit 2:10,77 Minuten weit vorn im Ziel. Mit rund 29 Sekunden Rückstand folgte die M50-Staffel, die durch Uwe Cordes, Michael Siemt, Jan Greune und Klaus-Dieter Nolte gebildet wurde. 2:43,28 war die Zeit der Staffel der weiblichen Jugend mit Stella Kuhr, Hannah Wittboldt-Müller, Kajsa Gerkens und Lena Kristionat. Die Staffel der männlichen U18 – Lennart Lenz, Philipp Cordes, Luc Rehfeld und Albert Röske – wurde aufgrund eines Wechselfehlers disqualifiziert.

Läufertrainer Uwe Cordes hatte sich vor seinem Staffeleinsatz für seinen Schützling Sophie Kohlhase als Tempomacherin im Lauf über die englische Meile (1609 Meter) zur Verfügung gestellt. Kohlhase war es, die in 5:28,29 Minuten eine Sekunde vor ihrem Trainer als erste der lediglich sechs angetretenen Athleten im Ziel war. Das Wettkampfangebot für den Nachwuchs über 80 und 60 Meter Hürden nahmen nur wenige LGKV-Jugendliche an. Über die 80-Meter-Strecke U16-Mädchen kam die unermüdliche Hannah Wittboldt-Müller als Zweite mit 13,83 Sekunden ihrer Bestzeit nach gerade überstandenen Fußproblemen sehr nahe. In den Hürdenläufen über 60 Meter der U14 fiel Hugo Röske mit 10,80 Sekunden auf. Diana Olbricht kam als Zweite der U14-Mädchen auf 12,06 Sekunden und die elfjährige Sinja Rohr benötigte als Vierte 12,40 Sekunden.

Neben den Läufen konnten die Springer zum Saisonschluss nochmals zum Hoch- und Dreisprung antreten. Im Hochsprung verbesserte sich Lennart Lenz als U18-Sieger um zwei Zentimeter auf 1,58 Meter. Diana Olbricht gewann bei den U14-Mädchen mit der Höhe von 1,34 Meter. Bester Dreispringer war der Werderaner Alexander Stauffenberg mit 13,40 Metern und siegte damit in der Männerkonkurrenz. Mit großem Abstand auf Rang zwei folgte Simon Peno in seinem ersten Dreisprungwettbewerb (10,60 Meter). Die Zehn-Meter-Marke knackte auch M55-Springer Klaus-Dieter Nolte in seinem letzten Versuch (10,19 Meter). Mit 9,54 Meter gelang es Hannah Wittboldt-Müller, als Zweite der W16 vier Zentimeter hinter der ein Jahr älteren Siegerin Leonie Schmidt vom TSV Asendorf schon einmal die Landesmeisterschafts-Qualifkation für 2020 abzuhaken. Diese Norm von 9,18 Metern verpasste hingegen Lena Kristionat um lediglich zwei Zentimeter.