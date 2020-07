Wann werden wieder echte Zweikämpfe bei Punktspielen geführt? Das Warten darauf könnte bald ein Ende haben. (Björn Hake)

Die Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3, die in der kommenden Saison aus 21 Mannschaften besteht, soll nicht aufgeteilt werden. Das bestätigte Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski auf Nachfrage unserer Zeitung. Stattdessen soll eine einfache Runde gespielt werden, bei der jeder einmal gegen jeden und damit jeweils zehnmal zu Hause und auswärts antritt. Anschließend gehen die besten zehn Mannschaften in eine Aufstiegsrunde, die anderen elf Teams kämpfen in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Die Weichen dafür sollen in einer Spielausschusssitzung am kommenden Montag gestellt werden. „Wir sind damit dem Wunsch der Vereine entgegengekommen“, sagt von Kiedrowski.

Doch warum entschied sich die Staffelleiterin für diese Lösung und damit gegen eine Aufteilung? „Bei zwei Staffeln stellt sich die Frage, wie man sie gerecht aufteilt. Einige wollten nur Derbys spielen, andere nicht. Es gab deshalb unterschiedliche Auffassungen. Warum also eine Aufteilung, wenn man eine Hinrunde mit anschließender Auf- und Abstiegsrunde spielen kann? So kommen wir am ehesten an eine echte Bezirksliga heran“, begründet von Kiedrowski ihren Vorschlag. Dass eine Mannschaft mehr in der Abstiegsrunde ist, hängt mit der Abstiegsregelung zusammen. „Wir müssen gucken, wie wir die Liga wieder abbauen. Das muss den Vereinen klar sein. Die Anzahl der Absteiger wird sicherlich höher sein als sonst“, erklärt die Staffelleiterin.

Bassen wäre für Aufteilung gewesen

Doch wie kommt dieser Vorschlag bei den hiesigen Vereinen an? Im Kreis Verden findet der Vorschlag durchweg Zustimmung, so auch bei Adrian Liegmann, Fußballchef des TSV Bassen. „Ich kann mit dem Vorschlag leben. Wir müssen gucken, was kommt. So weit finde ich das aber in Ordnung“, kann er sich mit der Lösung anfreunden. Die Bassener hatten von Kiedrowski einen eigenen Vorschlag unterbreitet. Demnach sollte die Bezirksliga in eine Elfer- und eine Zehnerstaffel geteilt werden und in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspielen gespielt werden. Anschließend würden die besten fünf Mannschaften in eine Meisterschaftsrunde und die Plätze sechs bis elf in eine Abstiegsrunde gehen. „Die Ergebnisse aus dem direkten Vergleich gegen die Mannschaften, gegen die man in der Runde spielen würde, würde man mitnehmen“, sagt Liegmann.

Der TSV Bassen hätte sich eine Aufteilung der Bezirksliga vorstellen können. Mit dem Vorschlag, die Liga nicht zu teilen, kann der Vorjahreszweite aber gut leben. (Björn Hake)

Emrah Tavan, Trainer des FSV Langwedel-Völkersen, sieht die ganze Sache recht entspannt. „Wir müssen es eh hinnehmen, wie es kommt“, sagt er. Deshalb kann sich der Coach mit dem Vorschlag anfreunden. Für Tavan sind andere Sachen entscheidend. „Wir freuen uns, dass es bald wahrscheinlich wieder losgeht. Wir haben vorher sehr viel mit Kontaktbeschränkungen trainiert. Deshalb ist es das Wichtigste, dass wir wieder zur Normalität zurückkommen“, findet der Coach. Einen eigenen Vorschlag haben die Langwedeler der Staffelleiterin nicht unterbreitet.

Ebenfalls einverstanden mit dem Vorschlag ist der Trainer des TV Sottrum, Dariusz Sztorc. „Ich finde den Vorschlag nicht so schlecht“, sagt er. Generell blicken die Sottrumer der kommenden Saison gelassen entgegen. „Ich sehe das relativ entspannt. Es wird auf jeden Fall ein riesiges Programm mit so vielen Spielen. Wir nehmen es deshalb, wie es kommt“, sagt Sztorc. Die Vorfreude ist dem Sottrumer Coach bereits anzumerken. „Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Ich habe noch kein Spiel an der Seitenlinie gestanden, deshalb könnten wir von mir aus auch 50 Spiele machen“, scherzt er.

Zustimmung in Riede und Oyten

Mit der Entscheidung, die Liga nicht zu teilen, zeigt sich auch Frank Lindenberg, Fußball-Spartenleiter des MTV Riede, zufrieden. „So ist es erheblich besser. Bei drei Siebenerstaffeln hätte man überlegen müssen, wie man die Mannschaften aufteilt und ich glaube, man hätte es auch nicht allen Recht machen können“, ist sich Lindenberg sicher. Auch bei einer Elfer- und Zehnerstaffel sehe er ähnliche Probleme. „Es würde nicht so Sinn machen“, betont er. Auch die Mannschaft und der Trainerstab befürworten diese Entscheidung. „Über WhatsApp habe ich natürlich schon einige Reaktionen verfolgen können und bisher zeigen sich alle auch sehr zufrieden damit“, sagt Lindenberg.

Ein weiterer Befürworter des Spielmodus ist Matthias Finke, Co-Trainer des Aufsteigers TSV Thedinghausen. „Mir passt es ganz gut, da ich mich für die einfache Runde ausgesprochen habe. Es ist für alle Hobbyfußballer der fairste Weg“, sagt Finke. Drei Siebener- oder eine Zehner- und eine Elferstaffel wäre gerade aus Sicht des Aufsteigers keine gute Lösung gewesen. „Wir wollen uns natürlich gegen alle Teams behaupten. Bei einer anderen Regelung wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir gegen Mannschaften hauptsächlich aus unserem Landkreis gespielt hätten. Deswegen freuen wir uns, dass es so entschieden wurde“, ist Finke erleichtert.

Für Axel Sammrey, Trainer des TV Oyten, gab es nur diese Variante – zumal er diese Variante von Kiedrowski vor einigen Tagen auch per E-Mail vorgeschlagen hatte. Dementsprechend war die Freunde bei ihm groß: „Ich bin froh darüber, da es auch einfach die fairste Lösung ist. Vorab habe ich mit der Mannschaft diskutiert und wir sind alle zu dem Entschluss gekommen, dass diese Variante einfach am besten ist.“ Bei einer anderen Staffelung hätte der TVO-Coach die Befürchtung gehabt, dass die Aufteilung der Mannschaften nicht ganz fair abgelaufen wäre. „Mit Pech hätten beispielsweise die besten acht Teams in einer Staffel gespielt.“

Der TV Oyten (schwarzes Trikot) und der FSV Langwedel-Völkersen sprachen sich beide für den Vorschlag aus. In der kommenden Spielzeit treffen sie dann wieder auf dem Platz aufeinander. (Björn Hake)

Osterholzer Teams verstimmt

Im Kreis Osterholz sorgt der Vorschlag aus einem anderen Grund für Verstimmung. In einem Medienrecht heißt es, dass die Staffelleiterin ihre 21 Mannschaften aufgefordert hätte, ihr Vorschläge zu unterbreiten. Den „Aufruf an ihre 21 Vereine“ und die daraus resultierenden „reichlichen Rückmeldungen“ habe es de facto gar nicht gegeben, sagt von Kiedrowski. Auf Nachfrage erklärt die Staffelleiterin, dass es genau sechs Vereine waren, die sich bei ihr gemeldet hätten. Besagter „Aufruf“ fußte auch vielmehr darauf, dass sich die Bezirksligisten bei ihr melden sollten – und nicht umgekehrt. „Ich muss doch nicht nachfragen, die Vereine können doch genauso gut bei mir nachfragen“, sagt sie. Die hiesigen Vereine hätten sich dagegen gewünscht, dass sich von Kiedrowski bei ihnen direkt meldet. Grundsätzlich findet der Vorschlag bei den Vereinsverantwortlichen aber Zustimmung.

Mit diesem ist die erste Hürde für die kommende Bezirksliga-Saison genommen. Die nächste soll dann bei der Spielausschusssitzung folgen, damit die Fußballer ab September wieder um Punkte kämpfen können. Das lange Warten, es hat für die Fußballer scheinbar langsam ein Ende.