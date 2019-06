Duellierten sich in der vergangenen Saison in der ersten Pokalrunde und so wird es auch 2019 sein: Ottersbergs Egzon Prcani (rechts) und Langwedels Jan-Ole Post. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Gefühlt ist die Fußball-Saison gerade erst vorbei, da steht schon die neue vor der Tür. Bereits am 17. Juli finden die ersten Pflichtspiele statt. Dann geht es ums Weiterkommen in den Qualifikationsspielen für den Bezirkspokal. Und nun wurden die ersten Duelle ausgelost. So trifft in der Quali der TSV Dörverden auf den TSV Etelsen, der 1. FC Rot-Weiß Achim auf Klassenkonkurrent SV Vorwärts Hülsen und zwischen dem TSV Bassen und dem TV Oyten kommt es gleich zum Derby.

Weiter geht es für die Sieger am 21. Juli in der ersten Hauptrunde, auch Runde zwei genannt. Dann greifen auch die anderen Vertreter aus dem Kreis Verden ein. Der MTV Riede wird dann Dörverden oder Etelsen empfangen, Achim oder Hülsen bekommen es mit dem FC Verden 04 zu tun und der TSV Achim wird dann zu Gast beim Derby-Sieger sein. Zudem kommt es in Runde zwei zu einer Wiederholung des Vorjahresduells zwischen dem FSV Langwedel-Völkersen und dem TSV Ottersberg. Im Vorjahr setzen sich die Wümmekicker durch, bezwangen anschließend auch die Domstädter aus Verden, scheiterten aber im Achtelfinale am Rotenburger SV. In Runde drei könnte die Truppe von Coach Jan Fitschen Revanche nehmen, sollte der RSV sein Duell gegen den SV Ippensen siegreich gestalten. Apropos Rotenburg: Aus diesem Kreis stammt auch der TV Sottrum, der in Runde zwei zu Gast beim Bremervörder SC sein wird.