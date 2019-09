Elmar Wohl geht die Saison optimistisch an. (Björn Hake)

Achim. Vor ihrer zweiten Saison in der Bezirksoberliga stehen die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA). Elmar Wohl, langjähriger Spielertrainer und weiterhin einer der Führungsspieler formuliert ein klares Ziel: „Wir sind uns bewusst, dass es keine leichte Spielzeit wird. Wir haben eine extrem gut besetzte Staffel zugeordnet bekommen mit einigen hochkarätigen Mannschaften. Es wird deutlich spannender, aber trotzdem wollen wir ganz vorne mitmischen und am Ende den Titel holen."

Seinen Optimismus bezieht Elmar Wohl aus einigen Neuerungen, die sich in der Sommerpause ergeben haben. Da wären zum einen die spielstarken Neuzugänge Marc Polley und Dingane Precht. „Marc ist ein extrem schneller und drahtiger Verteidiger. Es ist sehr schwer gegen ihn zu spielen. Mit ihm gewinnen wir eine neue Qualität in der Defensive hinzu, da er immer wieder Ballgewinne generieren wird. Dingane ist ein junger, sehr talentierter Spieler, der unserer Truppe ebenfalls gut tut", verteilt Wohl Vorschusslorbeeren an die beiden neuen Teammitglieder, die schon im Pokalspiel zu überzeugen wussten.

Als weitere Neuzugänge stehen Thomas Grummt und Lennart Gilster in den Startlöchern. Die wichtigste Änderung hat sich aber intern ergeben. Gab es zuletzt nach dem zeitweiligen Ausstieg Wohls als Spielertrainer ein kleines Vakanz, konnte dieses nun mit Daniel Hartje gefüllt werden. Hartje ist auch weiterhin als Spieler auf dem Feld aktiv, wird sich nun aber ausgestattet mit einer Trainerlizenz vorrangig um das Coaching kümmern. Allerdings stellt Elmar Wohl klar, dass Hartje keinesfalls alleine die Verantwortung trägt: „Klar trifft Daniel am Ende die Entscheidungen. Aber wir nehmen mehr erfahrene Spieler mit in die Verantwortung. So können wir fortlaufend ein gezielteres Training anbieten." Zum erweiterten Trainerstab gehören nehmen Daniel Hartje und Elmar Wohl auch Henning Anhalt, Sebastian Stolze und Thomas Hartleb.

Zu den härtesten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft zählt Elmar Wohl den Oberliga-Absteiger Bremer TV Friesen sowie die Teams aus Neustadt und 1860 Bremen. „Ein Ziel ist es auf jeden Fall, in der Tabelle vor unseren Rivalen von 1860 zu landen, aber wenn wir Meister werden, haben wir dieses Ziel ja automatisch auch erreicht„, erklärt Wohl augenzwinkernd. Damit dies auch gelingt, hat sich die Mannschaft intern darauf verständigt, zukünftig den Fokus stärker auf den Basketball zu richten. „In der Vergangenheit konnten wir nie kontinuierlich die beste Mannschaft aufs Feld schicken. Immer hat jemand gefehlt. Hier ein Geburtstag, dort eine Goldene Hochzeit – in dieser Saison müssen wir alle bereit sein, auch mal das eine oder andere Opfer zu bringen, wenn wir unsere eigenen Vorgaben erreichen wollen“, ist sich Elmar Wohl sicher, dass seine BG BiBA dann definitiv das Zeug hat, um bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitzureden.

Der Kern der Mannschaft ist weiterhin intakt. Zwar entschieden sich Marcel Gläser und Stefan Fischer dazu, zukünftig für die eigene Zweite aufzulaufen, legt Felix Fichtner zudem eine berufsbedingte Pause ein, die Säulen der Mannschaft sind aber weiterhin aktiv. Akteure wie Spielmacher Sumir Dixit oder Center Jan Fikiel haben ihre Klasse schon häufiger unter Beweis gestellt. Daher spricht Wohl seinen Mitspielern aus der Seele, wenn er sagt: „Wir sind heiß und motiviert."