Bewies in den Schlusssekunden starke Nerven: Thomas Hartleb. (Björn Hake)

Nach der ersten Saisonniederlage vor rund zwei Wochen haben sich die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim mit einem 59:56 (25:28)-Heimerfolg über den TuS Hohnstorf/Elbe I im Meisterschaftskampf der Bezirksoberliga zurückgemeldet. Zwar gelang dem Tabellenführer die Rehabilitation, ganz die Alten sind die Spieler der BG BiBA aber noch nicht. Das merkte auch der krank fehlende Elmar Wohl an: "Uns fehlt derzeit der Rhythmus als Team. Wir haben noch nicht die Konstanz, die uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat.“

Von der Tribüne aus sah Wohl einen guten Start seiner Teamkollegen. Doch schon Mitte des ersten Viertels kippte die Partie. Die Gäste mussten in der Defensive keinen hohen Aufwand betreiben, um die Angriffsbemühungen der BG BiBA zu unterbinden. „Unser Spiel wurde immer zerfahrener. Wir haben von außen überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Stattdessen haben wir uns immer wieder verzettelt und einfach viel zu kompliziert gespielt“, erklärte Elmar Wohl, der kontinuierlich einen knappen Rückstand seiner Mannschaft notierte. Der TuS führte bis ins Schlussviertel. Erst dann gelang es den Gastgebern, die Partie wieder auf ihre Seite zu ziehen. Mit einem hauchdünnen Ein-Punkte-Vorsprung ging es in die Schlusssekunden. Bei einer Offensivaktion wurde Thomas Hartleb gefoult. An der Freiwurflinie bewies der Gefoulte Nerven aus Stahl und brachte beide Versuche im Korb unter. Anschließend wurde stark verteidigt, sodass der Verzweiflungswurf der Gäste aus der Bedrängnis hinter der Dreipunktelinie das Ziel klar verfehlte.

„Wir freuen uns über den knappen Sieg. In zwei Wochen sieht es dann hoffentlich schon wieder besser aus. Dann ist auf jeden Fall Sumir Dixit wieder dabei, der uns weitere Sicherheit verleiht“, sehnt Elmar Wohl die Rückkehr des Aufbauspielers herbei.

BG BiBA: Fikiel (12 Punkte), Hartleb (12), Stolze (11), Hartje (7), Perl (7), Precht (6), Gilster (4), Gehrmann