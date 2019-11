Sumir Dixit zeigte von der Freiwurflinie keine Nerven. (Björn Hake)

Bremen. Die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim haben ihren ersten Härtetest in der Bezirksoberliga mit Bravour bestanden. Das Gastspiel beim Bremer TV Friesen gewannen die Gäste mit 85:80 nach Verlängerung (74:74, 38:36). Spätestens nach diesem Sieg beim Absteiger aus der Oberliga zählt die BG BiBA zu den heißen Titelfavoriten.

BG-Führungsspieler Elmar Wohl sprach nach dem spannenden Spiel von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft: „Es war ein Match auf Augenhöhe, in dem wir aber insgesamt mehr Kontrolle hatten. Offensiv haben gleich sechs Spieler zweistellig gepunktet und in der Defensive hat uns einmal mehr der starke Rasmus Perl getragen.“ Die von Wohl genannte Spielkontrolle sorgte zu Beginn stets für eine Führung seines Teams. Erst in einer Phase kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause geriet das Spiel der Gäste ins Stocken. Dazu trugen immer wieder auch harte Entscheidungen der Schiedsrichter bei. So mussten Michael Gill und Daniel Hartje das Spielfeld wegen ihres jeweils fünften Fouls frühzeitig verlassen. Auch im vierten Viertel konnte die BG BiBA ihre Führung noch nicht ins Ziel bringen. Zwölf Sekunden vor dem Ende hatte das Team bei ausgeglichenem Spielstand und eigenem Ballbesitz dennoch die Möglichkeit, das Match zu entscheiden. Doch erneut gab es eine strittige Entscheidung zu Ungunsten der BG. „Unser Aufbauspieler Sumir Dixit wurde hart angegangen. Das müssen sie abpfeifen“, sagte Elmar Wohl.

In der folgenden Verlängerung ahndeten die Unparteiischen die Nicklichkeiten der Gastgeber dann aber konsequenter. Immer wieder durfte Sumir Dixit dadurch an die Freiwurflinie. Dank seiner herausragenden Trefferquote endete die Begegnung doch noch mit einem Auswärtssieg der BG BiBA.

BG BiBA: Dixit (18), Perl (16), Fikiel (14), Gill (12), Wohl (12), Hartje (11), Gehrmann (2), Anhalt, Hartleb, Mende, Precht