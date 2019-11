Das Fehlen von Sumir Dixit und Michael Gill machte der BG BiBA zu schaffen. Jan Fikiel (am Ball/15 Punkte) und Co. siegten aber dennoch souverän. (Björn Hake)

Dritter Sieg im dritten Spiel: Die Bezirksoberliga-Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA) sind mit einem 67:54 (34:25)-Auswärtserfolg vom TuS Hohnstorf/Elbe zurückgekehrt.

Den Grundstein legten die Gäste in den ersten drei Vierteln, die sie jeweils für sich entschieden und sich so sukzessive absetzten. Dies gelang, obwohl die Mannschaft in der Offensive ungewohnt fahrig agierte. „Unsere Wurfquote war wirklich nicht gut. Leider landeten auch die zweiten Bälle nach Fehlwürfen oft beim Gegner, da wir in der Rebound-Arbeit zu nachlässig waren„, kritisierte BiBA-Führungsspieler Elmar Wohl. Verlass war hingegen auf die Defensive, sodass Hohnstorf/Elbe nie mehr wirklich in Schlagdistanz kam. Zwar hatten die Gastgeber im letzten Viertel bei einigen wilden Würfen das nötige Wurfglück auf ihrer Seite und kamen noch einmal etwas heran, am verdienten Auswärtssieg der BG BiBA gab es aber zu keinem Zeitpunkt Zweifel. „Wir wissen, dass wir es definitiv noch besser können, aber freuen uns natürlich trotzdem über den Sieg. Man darf auch nicht vergessen, dass uns durch das Fehlen von Sumir Dixit und Michael Gill in der Offensive wichtige Optionen und Punktegaranten fehlten“, sagte Elmar Wohl, der mit 19 Punkten Topscorer seines Teams war.

Die Serie ausbauen will die BG BiBA am Sonntag in eigener Halle gegen den SC Weyhe (Anpfiff: 17 Uhr).

BG BiBA: Wohl (19 Punkte), Fikiel (15), Hartje (15), Perl (7), Polley (7), Gehrmann (2), Grummt (2)