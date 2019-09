Achim. Mit dem nötigen Respekt sind die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim zum Gastspiel der ersten Runde im Bezirkspokal zum TuS Nenndorf gereist. „Unser Gegner hat im letzten Jahr die Meisterschaft in der Bezirksliga gewonnen, dann aber auf den Aufstieg verzichtet", erklärte BG-Spieler Elmar Wohl im Anschluss an den 75:64 (35:31)-Sieg seiner Mannschaft.

Es entwickelte sich von Beginn an das erwartete Spiel auf Augenhöhe, in der die Gäste zunächst immer knapp in Führung lagen. Eine Schwächephase im dritten Viertel sorgte dann aber für eine kurzzeitige Wende. Der BG BiBA gelang es aber noch vor dem Schlussabschnitt, den Rückstand wieder auszugleichen. „Wir sind zum Glück rechtzeitig wieder aufgewacht und konnten von vielen Ballgewinnen profitieren. Insbesondere unser Neuzugang Marc Polley hat mit seinen langen Armen diverse Ballverluste beim Gegner provoziert", lobte Elmar Wohl. So konnte sich sein Team im letzten Viertel ein wenig vom Kontrahenten absetzen und den Sieg letztlich ungefährdet nach Hause bringen.

Elmar Wohl freute sich über den Einzug in die nächste Runde: „Für das erste Pflichtspiel der Saison war es schon sehr ordentlich. Trainer Daniel Hartje hat einige neue Spielzüge eingebracht, die schon gut funktioniert haben.„ In der zweiten Runde geht es am kommenden Wochenende zum TSV Lamstedt. „Auch da rechnen wir uns einiges aus“, erklärt Elmar Wohl.