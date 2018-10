Elmar Wohl musste in Stade auf einige Spieler verzichten. (Björn Hake)

Stade. Ihr erstes kleines Saisonziel haben die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim bereits verpasst. Im Viertelfinale des Bezirkspokals gab es für den Titelverteidiger beim VfL Stade III eine klare 67:87 (32:48)-Niederlage. Damit schied das Team aus.

Von vornherein standen die Vorzeichen alles andere als gut. Mit nur sieben Akteuren angereist, traf die Mannschaft von Spielertrainer Elmar Wohl auf in Bestbesetzung antretende Gastgeber, die sich durch Laufstärke und Dynamik auszeichneten. „Dadurch haben sie uns von Beginn an Probleme bereitet. Sie haben unsere Ballverluste immer wieder ausgenutzt und sind über schnelle Gegenangriffe zu leichten Punkten gekommen“, erklärte Wohl. Auch in der Offensive fanden die Würfe der BG BiBA zu selten ihr Ziel. So liefen die Gäste ständig einem Rückstand hinterher, der schon zur Pause auf 16 Punkte angewachsen war. Aufgrund der fehlenden Wechselmöglichkeiten machten sich schon früh Ermüdungserscheinungen bemerkbar, sodass die Partie bereits nach dem dritten Viertel bei einem Zwischenstand von 67:48 für den VfL Stade III entschieden war.

Elmar Wohl fand nach Spielschluss ehrliche Worte für das Pokal-Aus: „Die Niederlage ist verdient. Uns fehlten heute einfach die Alternativen. Zudem muss man die gute Leistung des Gegners auch neidlos anerkennen.“