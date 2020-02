Steuerte acht Punkte zum souveränen Heimsieg der BG BiBA bei: Marc Polley. (Björn Hake)

Der Meisterschaftskampf in der Basketball-Bezirksoberliga bleibt spannend. Die beiden Spitzenmannschaften keine Blöße: Bremen 1860 II sowie die BG Bierden-Bassen-Achim waren siegreich. Der BG BiBA gelang das mit einem 68:52 (35:27)-Heimerfolg gegen den Bremer TV Friesen.

Die Gastgeber waren durchaus gewarnt vor dem Kontrahenten, konnten sie das Hinspiel doch erst nach Verlängerung für sich entscheiden. Entsprechend umkämpft ging es auch im Rückspiel zu. Gerade zu Beginn spielten die Gäste stark auf und punkteten vor allem durch Thomas Stock zuverlässig. „Ihn haben wir zunächst nicht so richtig kontrollieren können. Das wurde erst im zweiten Viertel besser, da waren wir konsequenter in der Verteidigung“, schilderte BG-Spieler Elmar Wohl, der mit 17 Punkten Topscorer seines Teams war und vor allem nach der Pause seine stärkste Phase hatte. Im dritten Viertel traf Wohl gleich vier Dreipunktwürfe und sorgte dafür, dass die Acht-Punkte-Halbzeitführung kontinuierlich Bestand hatte. „Bei uns sind einige Spieler nach Krankheiten oder Urlauben zurückgekehrt. Dadurch hatten wir viel mehr Optionen und konnten die Verteidigung des Gegners gut in Bewegung halten. Das zahlte sich vor allem im Schlussviertel aus“, sagte Elmar Wohl. Die BG BiBA war nun moralisch und körperlich klar im Vorteil und baute den Vorsprung immer weiter aus.

Vieles läuft auf ein Showdown gegen das punktgleiche Team von Bremen 1860 II hinaus. „Doch vorher warten noch komplizierte Aufgaben. Wir sollten konzentriert bleiben und jedes Spiel ernst nehmen“, fordert Wohl.

BG BiBA: Wohl (17 Punkte), Hartje (14), Fikiel (12), Polley (8), Hartleb (5), Perl (5), Dixit (4), Grummt (2), Schäfer (1), Anhalt, Stolze