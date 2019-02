Bierdens Thomas Blau (links) wusste am Heimspieltag besonders zu überzeugen. Das galt auch für seinen Teamkollegen Jörn Behnken (nicht im Bild). (Björn Hake)

Bei den Landesliga-Volleyballern des TSV Bierden läuft es momentan wie geschmiert. Am jüngsten Heimspieltag feierte das Team gleich zwei Siege. Während der erste gegen das Schlusslicht Oldenburger TB III nicht ganz so überraschend kam, war der zweite zumindest in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten. Den Lokalrivalen TV Baden III bezwangen die Bierdener glatt mit 3:0 – die einzelnen Satzresultate waren jedoch ziemlich knapp.

TSV Bierden - Oldenburger TB III 3:1 (15:25, 25:16, 25:23, 25:12): Zu Beginn der Partie war bei den Gastgebern noch ordentlich Sand im Getriebe. „Wir haben uns schwergetan und mussten uns erst reinkämpfen“, berichtete Bierdens Jochen Würdemann. Einige laut ihm fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen hätten ihr Übriges getan. Nach dem verkorksten ersten Durchgang zeigte der TSV jedoch, was in ihm steckt. Vor allem die Sätze zwei und vier entschied er klar zu seinen Gunsten. „Wir haben dann zu unserer alten Stärke gefunden und es durchgezogen“, schilderte Würdemann.

TSV Bierden - TV Baden III 3:0 (28:26, 25:21, 25:23): Im Derby sahen die Zuschauer ein Duell, das immer wieder auf des Messers Schneide stand. Das galt insbesondere für den ersten Abschnitt, der sogar in die Verlängerung ging. Was die Bierdener, so schien es zwischenzeitlich jedenfalls, eigentlich hätten vermeiden können, führten sie doch bereits deutlich. Die Gäste, die auf viele Akteure sowie ihren Trainer verzichten und entsprechend umstellen mussten, kamen nach anfänglichen Problemen jedoch zurück – und hatten ihrerseits sogar einen Satzball. Diesen wehrten die Gastgeber jedoch ab und drehten den Spieß wiederum um.

Ähnlich spannend verlief der dritte Durchgang, in dem sich der TSV bereits mit acht Punkten im Hintertreffen befand, dann allerdings Kampfgeist bewies und den zweiten Erfolg perfekt machte. „Wir haben es nicht geschafft, den Satz nach Hause zu bringen. Wir müssen mental noch ein Stück sicherer werden“, sagte TVB-Coach Ole Seuberlich, der zudem eine weitere Baustelle bei seiner Mannschaft ausmachte: „Wir müssen an unserem Aufschlag arbeiten.“

Dank des rundum gelungenen Spieltags haben die Bierdener mit nun 25 Punkten die Tabellenspitze erklommen. Dahinter folgen Bremen 1860 III (22) und Baden III (20). Die Drittvertretung des TVB hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und den Kampf um die Meisterschaft noch längst nicht aufgegeben. „Wir wollen aufsteigen und in den letzten drei Spielen neun Punkte holen“, kündigte Ole Seuberlich an. Wenn Bierden patzen sollte, wolle sein Team zur Stelle sein. Den Platz an der Sonne möchte Jochen Würdemann jetzt aber natürlich nicht mehr räumen. „Meister wollen wir werden, wenn wir jetzt schon führen“, gibt er die Marschroute vor. Und auch der Aufstieg könnte doch noch ein Thema im Lager der Bierdener werden. Darüber wolle man jedoch erst nachdenken, wenn man den Titel sicher habe, betonte Würdemann.