Siegte nun gegen Bierden und hat für seine sechste Saison infolge in Wahnebergen zugesagt: Coach Jörg Behrens. (Focke Strangmann)

Der TSV Bierden hat sich aus der 1. Fußball-Kreisklasse verabschiedet. Das Team von Günter Fretzert verlor am in Wahnebergen sein letztes Saisonspiel und steigt als Tabellenletzter ab in die 2. Kreisklasse. In einem weiteren Nachholspiel am Pfingstmontag trennten sich der Verdener Türksport und die Zweite des TSV Thedinghausen unentschieden. Zwei Tage zuvor mussten die Verdener noch aufgrund Personalmangels gegen Brunsbrock absagen.

SV Wahnebergen - TSV Bierden 1:0 (0:0): Nach dem Abstieg aus der Kreisliga vor einem Jahr ist es den Bierdenern nicht gelungen, das Team in der Kreisklasse zu stabilisieren. Vom ersten bis zum letzten Spieltag war die Elf am Tabellenende platziert und steht seit Wochen als erster Absteiger fest. Zum Abschluss zeigten sie nochmals warum: Beim SVW hat sich der TSV nicht eine nennenswerte Torchance erarbeitet. „Wir hatten das Spiel zu jeder Zeit fest im Griff. Leider ist es uns nicht gelungen, die Chancen zu nutzten“, sagte Jörg Behrens. Der Wahneberger Coach durfte erst nach einer Stunde jubeln, als Alexander Rippe mit einem Flachschuss das Tor des Tages markierte. Während beim SVW mit Behrens, der in sein sechstes Jahr geht, Kontinuität herrscht, muss sich in Bierden einiges änder, um wieder in die Spur zu finden.

Verdener Türksport - TSV Thedinghausen II 1:1 (1:1): Türksport-Trainer Herbert Kamp mobilisierte mit Muhammed Alamci und Turgay Ünlü zwei Spieler, die eigentlich ihre Fußball-Stiefel bereits an den Nagel gehängt hatten, um eine schlagfertige Elf auf die Beine zu stellen. Es sollte sich lohnen, sprang doch ein Punkt heraus. In Minute zwölf erzielte Kadir Caliskan nach einer guten Einzelaktion den Führungstreffer für die Gastgeber. Das Ausgleichstor fiel fünf Minuten vor der Pause. Es wurde von Kevin Boss markiert, der per Distanzschuss traf. „Wir hatten eine halbe Stunde lang das Spiel im Griff, dann kamen aber unsere Gäste stärker auf und es endete mit einem gerechten Unentschieden“, beschrieb Kamp den Spielverlauf. In Durchgang zwei besaßen beide Mannschaften Möglichkeiten, um den Siegtreffer zu erzielen. Die beste Chance hatte Türksports Kapitän Mustafa Karakus nach einer Stunde: Gäste-Keeper Tom-Alexander Gmeinder parierte den Schuss von Karakus aber gerade noch.

TSV Brunsbrock - Verdener Türksport ausg.: Am Montag war es Herbert Kamp geglückt, eine Mannschaft zu stellen. Das war am Sonnabend anders. „Leider hatte ich nur acht Mann zur Verfügung. Wir haben daher das Spiel kurzfristig abgesagt“, nannte der Türksport-Coach den Grund für das Nichtantreten seiner Schützlinge. Die Wertung erfolgte bereits mit 5:0 für die Roten Teufel.