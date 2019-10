Landesliga Männer: Drei Siege und eine Niederlage - so liest sich bisher die Bilanz der SG Achim/Baden II . Nun geht es für die Mannen von Trainer Florian Schacht gegen einen Gegner, der seine Form noch nicht gefunden hat: die HSG Stuhr. Nach zwei Pleiten und einem Sieg kommt der Sechste der vergangenen Spielzeit mit einem negativen Punktekonto in die Lahofhalle. „Stuhr hat in Aschkan Sadeghi einen starken Torwart. Knüpfen wir an die Leistungen aus den vergangenen Spielen an, dann sollten wir die Partie für uns entscheiden“, sieht Schacht seine Sieben in der Favoritenrolle. Allerdings kann der Übungsleiter der SG nicht seine stärkste Formation aufbieten: Neben Marc Schwittek und Kevin Albers muss Schacht auch auf Arne Zschorlich verzichten. Für den Kreisläufer könnte Youngster Malte Meyer aus der Ersten auflaufen. Derweil hat Gäste-Trainer Sven Engelmann die Weserstädter bei ihrer bis dato einzigen Niederlage in Oyten beobachten lassen. „Wir müssen mit viel Power hinter die Spitze der 5:1-Abwehr kommen“, hofft der frühere Zweitligaspieler auf eine Überraschung.

Anpfiff: Freitag um 20.30 Uhr in Achim