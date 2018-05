Schöningen. Die Leichtathletin Birgit Schwers geht nach ihrer Rückkehr aus Oberhausen nach Verden wieder in Niedersachsen auf Titeljagd. In Schöningen bei den Senioren-Landesmeisterschaften verlief diese Jagd für sie nun sehr erfolgreich. Schwers gewann bei den Wettkämpfen gleich vier Goldmedaillen. Die Verdenerin siegte in der Altersklasse W55 im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf sowie mit der 4x100-Meter-Staffel der LG Kreis Verden. Diese vier Titel waren in Schöningen aber nicht die einzigen für die LGKV: Zwei weitere Goldmedaillen gab es im Dreisprung für Klaus-Dieter Nolte (M50) und im Weitsprung für Ute Jordan (W55).

Die Athletin des Tages war jedoch Birgit Schwers. Beim Kugelstoßen siegte sie mit einer Weite von 9,55 Metern. Mit dem Diskus reichten ihr 25,39 Meter für Platz eins, den Speer warf sie auf 25,78 Meter und somit am weitesten in ihrer Konkurrenz. „Damit wohl noch nicht genügend ausgelastet, trat sie auch noch zum 800-Meter-Lauf an und wurde mit 2:53,55 Minuten Vizemeisterin“, berichtete LGKV-Sportwart Helmut Behrmann. Die 4x100 Meter ging Birgit Schwers gemeinsam mit Karin Schmidt (Achim), Ute Jordan und Cäcilia Apel-Kranz (alle Verden) an. Das LGKV-Quartett setzte sich mit 63,87 Sekunden sicher gegen die Konkurrenz vom SV Nienhagen durch.

Der Verdener Klaus-Dieter Nolte hatten einen spannenden Wettkampf im Dreisprung zu absolvieren. Die besten drei Springer lagen am Ende lediglich 20 Zentimeter auseinander. In seinem besten Versuch sprang Nolte 10,55 Meter. „Das war eine Weite, die er lange nicht mehr erreicht hatte“, sagte Helmut Behrmann. Mit seinem besten Sprung gewann der Verdener den Titel. „Nicht ganz zufrieden war er mit seinem Diskuswettkampf, in dem er auf Rang fünf kam“, meinte Behrmann.

Sprinter Udo Müller (M55) landete mit einer Saisonbestzeit von 28,70 Sekunden über die 200 Meter auf Platz sechs. Der Verdener Rüdiger Ullrich (M65) wurde im Lauf über die doppelte Stadionrunde Vizemeister (2:50,07min). Zwei fünfte Plätze gab es für Karin Schmidt. Die W50-Athletin verpasste über die 100 Meter und im Weitsprung die Medaillenränge nur knapp. Dort tauchte Ute Jordan in Schöningen mehrmals auf: Nach zwei Vizemeisterschaften über 100 Meter (16,67sec) und 200 Meter (34,49sec) setzte sie im Weitsprung noch einen drauf und gewann mit 3,54 Metern die Landesmeisterschaft. „In den Sprints der W60-Seniorinnen erkämpfte sich Cäcilia Apel-Kranz drei Medaillen“, sagte Helmut Behrmann. Über 100 und 400 Meter wurde sie jeweils Dritte, über 200 Meter gewann sie Silber.