Achim. Das Tabellenbild der Handball-Oberliga Nordsee ist weiterhin trügerisch. Drei Spieltage vor dem Saisonende steht die SG Achim/Baden auf dem achten Platz. Scheinbar könnten die Achimer die Serie gemütlich ausklingen lassen. Doch das können sie mitnichten. Noch immer wirft der Abstiegskampf einen großen Schatten über die Liga. Das Team von SG-Trainer Tobias Naumann ist noch längst nicht gerettet. Den wohl entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt kann die SG jedoch am Sonnabend im Heimspiel gegen den TSV Bremervörde (Anpfiff um 19 Uhr) mit einem Sieg machen.

Dass die Partie gegen seinen Ex-Klub – Tobias Naumann trug einst als Spieler das Trikot des TSV Bremervörde – für sein Team die endgültige Rettung bringen könnte, weiß der Coach der SG Achim/Baden selbstredend. „Wenn wir gewinnen, sieht es richtig gut aus. Wenn wir aber verlieren, dann stecken wir richtig tief im Abstiegskampf“, sagt der Trainer. „Aber jeder von uns kann rechnen. Bereits ein Unentschieden könnte für uns reichen.“

Remis könnte schon reichen

Das würde zutreffen, wenn sowohl die HSG Schwanewede/Neuenkirchen als auch der Elsflether TB an diesem Wochenende keinen Punkt holen. Dann blieben beide Klubs bei 17 Zählern auf der Habenseite. Mit einem Remis gegen Bremervörde käme die Naumann-Sieben auf 22 Punkte und könnte nicht mehr auf einen der drei letzten Plätze abrutschen. Die beiden Regelabstiegsplätze haben momentan der ATSV Habenhausen II und Elsfleth inne. „Derzeit muss man aber davon ausgehen, dass es drei Absteiger gibt“, sagt Naumann mit Blick auf die 3. Liga. Denn der VfL Fredenbeck kämpft in der Nordstaffel noch ums Überleben. Verpasst der frühere Bundesligist den Ligaver-bleib, erhöht sich die Anzahl der Absteiger in der Oberliga Nordsee.

Doch für Tobias Naumann steht die Rechnerei vollkommen im Hintergrund. Allein das Spiel gegen Bremervörde steht für den Coach im Fokus. Die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg sind als Tabellenzehnter ebenfalls noch längst nicht gerettet. In den vergangenen Spielen hat der frühere Erzrivale der SG Achim/Baden jedoch gute Resultate geliefert: Seit sechs Begegnungen hat der TSV nicht mehr verloren. „Bremervörde ist sicherlich gut drauf, wir dürfen diese Mannschaft nicht unterschätzen, aber gerade zu Hause müssen die zwei Punkte unser klares Ziel sein“, sagt Naumann.

Die Bremervörder seien jedoch ein gefährlicher Gegner, warnt der SG-Coach. „Die wissen, wie Abstiegskampf funktioniert. Aber wir haben zuletzt in eigener Halle gute Leistungen gezeigt. Gelingt uns das wieder, bin ich zuversichtlich, dass wir auch gewinnen“, geht Naumann die Partie optimistisch an. Im jüngsten Heimspiel hatte die SG Achim/Baden das Topteam TV Cloppenburg an den Rande der Niederlage gebracht (31:31).

Für die SG Achim/Baden geht es aber auch darum, sich im Vergleich zur jüngsten Partie zu steigern. Denn im Auswärtsspiel gegen den TV Bissendorf-Holte ist die Naumann-Sieben in der zweiten Hälfte förmlich eingebrochen und verlor mit 23:29. Naumann: „Dieses Spiel ist jetzt aber aus den Köpfen raus. Der Blick geht bei uns nach vorne, auf das Spiel gegen Bremervörde. Nach dem Spiel in Bissendorf weiß nun aber jeder bei uns, dass wir bis ans Limit gehen müssen.“