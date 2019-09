Bezirksliga Lüneburg 3: 4:1 in Pennigbüttel und in Osterholz-Scharmbeck: Der FSV Langwedel-Völkersen hat zuletzt einen starken Qualitätsnachweis erbracht. „Das war gut, da musst du erst einmal so hoch gewinnen“, lobt auch der FSV-Coach Emrah Tavan. Zufrieden geben möchte er sich damit aber noch nicht. „Wir müssen weiter arbeiten und konstant bleiben.“ Ein Garant für den Erfolg soll dabei natürlich Daniel Throl sein. Mit fünf Toren deutete der Rückkehrer vom Oberligisten TB Uphusen seine Fähigkeiten in der laufenden Saison auch schon mehrfach an. Eine ernsthafte Option für die Startelf ist zudem der wiedergenesene Niclas Tiedemann. Gewohntes Personal wird am Sonntag der TSV Bassen, Gegner der Langwedeler, am Start haben. Denn es fehlt nur Jonas Lübeck (Bänderdehnung). Entsprechend mutig will der Gast auftreten. TSV-Trainer Uwe Bischoff erklärt: „Wir wollen selbst offensiv agieren. Und wenn wir unser Tempo aus den Trainingseinheiten auf den Platz bringen, dann wird es gegen ein starkes Langwedel ein interessantes Spiel.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Langwedel