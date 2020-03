Nils Goerdel fehlt es, etwas für ein Spiel auszutüfteln. (Björn Hake)

Nils Goerdel: Ich vermisse das Zusammensein mit den Jungs und die Spieltage an sich. Wir haben schon seit dem 8. Dezember 2019 nicht mehr gespielt. Wir haben in der Vorbereitung auf unser Ziel, die Meisterschaft, bis zu fünfmal die Woche trainiert. Dann war das Wetter schlecht und die Spiele sind ausgefallen. Dann war das Wetter gut und es kam Corona. Ich vermisse es einfach, Spiele vorzubereiten, etwas auszutüfteln und mir die Aufstellung zu überlegen.

Ich arbeite am Haus und im Garten. Ich habe jetzt schon in der einen Woche mehr geschafft als über drei Monate, wenn Fußball läuft. Das Positive daran ist, dass man für sowas und die Familie nun mehr Zeit hat.

Grundsätzlich habe ich seit einem Jahr mit meinem Knie Probleme. Ich habe so einen Home-Fahrradtrainer, springe mit meiner Tochter Trampolin und habe meine Garten-Arbeit. Fit war ich vorher auch nicht (lacht).

Im bin im Außendienst tätig, ich bin quasi der Lieferant für die Maler. Kundenbesuche sind nun aber passe und ich sitze mit dem Laptop zu Hause. Telefonisch bin ich also für die Kunde weiter erreichbar und kann auch so gut etwas abarbeiten. Ansonsten belustige ich unsere Tochter, die ja auch nicht in der Kita ist.

Schwer zu sagen. Vor zwei Wochen hatte ich gedacht: dieses Jahr nicht mehr. Ich verfolge nicht komplett die Nachrichten, um mich nicht runterziehen zu lassen, auch wenn sich die negativen Nachrichten in Deutschland noch in Grenzen halte. Momentan schöpfe ich daher irgendwie Hoffnung, dass man Ende April doch noch weiterspielen kann. Vielleicht liegt das aber auch am Wetter, dass ich so positiv denke. Aber ich bin generell ein Verfechter davon, die Saison zu Ende zu spielen und zu verlängern. Wir können dann gerne nur in Englischen Wochen spielen. Ich denke, alle wären froh, wenn wir die Saison beenden können. Das sage ich auch unabhängig davon, was für uns beim TSV Etelsen auf dem Spiel steht. Aber wir wollen natürlich gerne sportlich Meister werden und bitte nicht später darauf zurückschauen und Corona-Meister genannt werden. Aber natürlich ist die Gesundheit aller das oberste Gebot.

Weitere Informationen

In unserer neuen Serie „Corona und ich“ lassen wir täglich die hiesigen Sportler und Trainer zu Wort kommen. Sie berichten darüber, wie das Coronavirus ihren Alltag bestimmt.