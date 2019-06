Nicolas Brunken schoss das 2:2 für Verden und brachte sein Team damit ins Elfmeterschießen. (Björn Hake)

Der Traum vom Endspiel um den Bezirkspokal ist für die Ü32-Fußballer des FC Verden 04 geplatzt. Und das auf dramatische Art und Weise: Die Verdener empfingen am Mittwochabend den VfL Güldenstern Stade zum Halbfinale. Das Elfmeterschießen musste schließlich darüber entscheiden, welches Team ins Finale einzieht. Die Gastgeber zogen den Kürzeren. Stade gewann mit 7:6. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Bei der Lotterie vom Punkt sollte ein Fehlschuss der Verdener der entscheidende sein: Lediglich Alexander Halinger scheiterte am Keeper der Gäste. „Dabei war sein Schuss sehr gut platziert“, sagte Verdens Spielertrainer Florian Kastens. „Beim Elfmeterschießen gehört natürlich auch immer das Glück dazu. Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir das Finale verpasst haben. Aber andererseits sind wir auch stolz, weil wir eine Top-Saison gespielt haben.“ Um aber überhaupt gegen Stade ins Elfmeterschießen zu kommen, musste der FC Verden 04 eine Aufholjagd hinlegen. Denn nach nur sieben Minuten lagen die Gastgeber schon mit 0:2 zurück. „Dabei hatte ich eigentlich darauf gehofft, dass wir den besseren Start hinlegen“, sagte Kastens.

Mit zunehmender Spielzeit wurden die Verdener gegen die offensivstarken Gäste auch besser. Und so traf Maximilian Arbinger in der 15. Minute zum 1:2. In der Folge besaß die Kastens-Elf gute Chancen zum Ausgleich. Die beste hatte Patrick Brune, als er die Latte traf. „Stade hatte aber auch ein Abseitstor erzielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung des Schiedsrichters war“, meinte Kastens. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff markierte Nicolas Brunken das 2:2 und schoss Verden damit ins Elfmeterschießen, in dem fast alle Spieler sicher verwandelten.