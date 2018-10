Bülent Kaksi stand in Hambergen selbst auf dem Platz und erlebte die Blamage daher hautnah mit. (Björn Hake)

Hambergen. Der Bezirksliga-Spitzenreiter FC Hambergen hat auf den ersten Punktverlust unter der Woche eindrucksvoll reagiert: Gegen völlig überforderte Gäste vom 1. FC Rot-Weiß Achim erspielte sich die Elf von Trainer Eric Schürhaus einen 12:0 (5:0)-Kantersieg.

Allerdings ging dem frühen Führungstreffer von Tim Denker eine strittige Einwurf-Situation voraus, bei der eigentlich die Gäste hätten in Ballbesitz kommen müssen. Das ließ Gästecoach Bülent Kaksi, der selber auf dem Platz helfen musste, aber nicht als Ausrede für die Blamage gelten: „Natürlich ist das ärgerlich, aber wir dürfen dann die Köpfe nicht so schnell hängen lassen. Das war beschämend und mir fehlen wirklich die Worte.“ Sein Team hatte den extrem spielfreudigen „Zebras“ kaum etwas entgegenzusetzen. Nachdem Simon Brinkwirth auf 2:0 erhöhte, nahm das Unheil aus Achimer Sicht seinen Lauf. Die Gastgeber trafen in gesunder Regelmäßigkeit, sodass es zur Pause schon 5:0 stand. Hambergen ließ nach dem Wiederanpfiff sieben weitere Tore folgen. RW-Keeper Sinan Reiter verhinderte sogar eine noch höhere Pleite.