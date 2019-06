Der TSV Blender wurde in der 1. Kreisklasse Dritter, darf aber nicht aufsteigen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die letzte Entscheidung mit Bezug zur Fußball-Kreisliga ist gefallen: Der TSV Blender wird nicht aus der 1. Kreisklasse aufsteigen. Beim Staffeltag des Kreisverbandes Verden entschieden die Funktionäre, dass sie die Option eines dritten Aufsteigers in die Kreisliga nicht ziehen. „Wir wollen mit dieser Entscheidung erreichen, dass die unteren Spielklassen nicht ausdünnen“, begründete Staffelleiter Uwe Stolte.

Der TSV Blender erreichte im Endspurt der 1. Kreisklasse Rang drei vor dem TSV Achim II und hatte sich berechtigte Hoffnungen gemacht, als Nachrücker in die Kreisliga aufzusteigen. Die Hoffnung beruhte allen voran darauf, dass kein Team aus der Bezirksliga in die Kreisliga abgestiegen ist und die Staffel mit 13 Mannschaften einen freien Platz zur Aufstockung auf 14 Teams bot. „Hätten wir den Dritten aus der Kreisklasse aufsteigen lassen, hätten wir dies in der 1. Kreisklasse und auch 2. Kreisklasse ebenfalls machen müssen. In der 3. Kreisklasse wären dann nur noch wenige Teams für den Spielbetrieb übrig geblieben“, sagte Stolte.

Ein weiteres Problem berücksichtigten die Vereinsvertreter im Rahmen des Kreisstaffeltages: In der nächsten Serie stellt der Kreis Verden mit dem TSV Etelsen, TSV Bassen, TV Oyten, MTV Riede, SVV Hülsen, FSV Langwedel-Völkersen, 1. FC Rot-Weiß Achim und Aufsteiger TSV Achim die Hälfte aller Mannschaften in der Bezirksliga. Da ist es wahrscheinlich, dass die eine oder andere Mannschaft absteigt und die Kreisliga dann aufgestockt werden müsste. „Dies soll vermieden werden“, meinte Stolte der für die Kreisliga und 1. Kreisklasse zuständig ist und den Terminplan bei nunmehr 13 Teams entspannter ansieht kann. Auch die 1. Kreisklasse wird in der Saison 2019/20 aus 13 Mannschaften bestehen.