Lars Hustedt (l.) und der TSV Blender wollen wieder oben mitmischen. (Hake)

Fast hätte der TSV Blender nach vierjähriger Abstinenz den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Am Ende reichte es für den Tabellendritten der 1. Kreisklasse aber nicht, zumal der frei gewordene 14.Platz nicht besetzt worden war. Nun will die Mannschaft einen neuen Anlauf nehmen, um den Sprung zu schaffen. Die ärgsten Gegner im Aufstiegsrennen sind der TSV Lohberg, TSV Dauelsen, SV Wahnebergen sowie der Verdener Türksport.

In Blender hatte Spartenleiter Lars Hustedt während der Serie das Team als Spielertrainer übernommen. Grund war der Rücktritt von Olaf Berghold, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurück gezogen hatte. Hustedt wollte die Verantwortung in der Sommerpause eigentlich wieder abgeben. Doch daraus wurde nichts. „Leider haben wir keinen geeigneten Trainer für unser Team gefunden. Ich werde daher weitermachen“, erklärt Hustedt, der selbst in der Innenverteidigung seinen Platz in der Mannschaft hat. „Eigentlich bin ich ja gelernter Sechser. Aber von hinten kann ich das Spiel der Mannschaft besser beurteilen und Entscheidungen treffen. Zudem haben wir einen jungen Nachwuchsspieler bekommen, der sich ausgezeichnet als Mann vor der Abwehr in den Testspielen bewährt hat.“ Der 33-jährige Hustedt kickt nebenbei auch noch bei den Altherren des Eine Spielerfluktuation gab es in Blender nicht. Allerdings werden mit Christoph Jagels – dem erfolgreichsten Torschützen des Teams – und Rene Wieting, der mit seinen 40 Jahren der erfahrenste Spieler war, nicht mehr zur Verfügung stehen. Jagels hört berufsbedingt auf und Wieting will die Stiefel an den Nagel hängen. „Dafür haben sich drei Studenten dem Team angeschlossen, sodass die Zugänge die Abgänge überwiegen“, sieht Hustedt kein Personalproblem.

Kamp will mehr Fairness

Dem Verdener Türksport werden auch gute Chancen zugerechnet. Für Trainer Herbert Kamp stehen jedoch die Freude am Fußball und der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. „Wir sind auf einem sehr guten Weg und haben ständig Zulauf. Das besonders von jungen Spielern, die bei uns gerne ihre Freizeit verbringen. Im Schnitt hatte ich zuletzt fast immer 20 Mann beim Training, die hervorragend miteinander umzugehen verstehen“, sagt der 64-jährige Trainer, der schon seit einem Jahrzehnt in verschiedenen Bereichen beim Türksport tätig ist. Zum Team gehören inzwischen Spieler, die ihren Wohnsitz im gesamten Kreis und auch darüber hinaus haben. „Dass verschiedene Kulturen im Team vertreten sind, stört das Mannschaftsgefüge keinesfalls. Es funktioniert“, freut sich Kamp, dessen Engagement in jüngster Vergangenheit auf fruchtbaren Boden fällt: „Sicher haben wir den ein oder anderen herausragenden Spieler in unserem Klub uns. Aber wer nicht mitzieht, der muss gehen.“ Kamp hofft zudem, dass die Zeit der Feldverweise vorbei ist. Einen Platz in der oberen Tabelle – oder gar den Titelgewinn – hat sich Kamp nur in der Fairnesstabelle zum Ziel gesetzt.

Der SV Wahnebergen hatte im Vorjahr einen blendenden Start, ließ dann aber die Zügel schleifen und belegte Platz sieben der Abschlusstabelle. „Etwas besser soll es diese Saison schon laufen. Es wäre auch nicht schlecht, wenn wir tatsächlich nach vielen Jahren mal wieder in die Kreisliga aufsteigen“, sagt Jörg Behrens, der in sein sechstes Jahr als Trainer beim Team aus dem Südkreis geht. Das Potenzial, oben dabei zu sein, steckt in der Mannschaft, wie sie es bereits im Kreispokal gegen den Kreisligisten TSV Brunsbrock eindrucksvoll bewies. Ein zweimaliger Rückstand wurde wett gemacht, sodass ein Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entscheiden musste. In diesem hatte der SVW letztlich die schlechteren Nerven.

„Unser größtes Problem ist, dass wir nur ein halbes Dutzend Spieler haben, die sich immer voll reinhängen und alles geben. Bei den anderen vermisse ich zu oft den Willen zum unbedingten Sieg. Wenn wir diese Tugend abstellen, wäre sogar mal ein Aufstieg drin“, findet Behrens, der sich in der Sommerpause besonders darüber freute, dass mit Christopher Senff vom TSV Dörverden ein starker Torhüter geholt wurde. Denn auf dieser Position musste der Coach immer wieder improvisieren musste.