David Voss und der TV Sottrum haben am zweiten Spieltag in Hülsede drei Spiele gewonnen und drei Partien verloren. (Björn Hake)

Zwei Spieltage sind in der Prellball-Bundesliga der Männer gespielt und die Hinrunde damit beendet. Die zweite Hälfte der ersten Halbserie ist jetzt in Hülsede absolviert worden. Die Männer des TV Sottrum schlossen den Spieltag nach eigenen Angaben mit einem befriedigendem Resultat ab. Zur Halbzeit der Saison stehen die Sottrumer in der Zwölferstaffel auf dem achten Tabellenplatz mit 10:12 Punkten.

Die Konstellation des Tableaus stelle sich derzeit aber so dar, dass die TVS-Männer den Blick doch eher nach oben werfen dürften, sagt Sottrums Prellballchef Volker Heinze: „Außerdem haben wir doch einen komfortablen Vorsprung vor den nachfolgenden Teams.“ In Hülsede betraten die von Ralf Müller gecoachten Sottrumer sechsmal das Spielfeld. Aus diesen Partien holten sie drei Siege und drei Niederlagen. Die Voraussetzungen seien nicht die besten gewesen, schilderte Heinze: „So fehlte nicht nur weiterhin Schlagmann Torben Peters aufgrund einer Knieverletzung, sondern auch Stammspieler Anatoli Schmidt konnte aufgrund einer privaten Verpflichtung nicht dabei sein. Als Vorsichtsmaßnahme wurden daher aus der zweiten Mannschaft Routinier Jens Hüsing als Ergänzungsspieler rekrutiert.“ Neben Tim Olsen, David Voss, Nico Voss und Felix Schmidt kam Hüsing in Hülsede zu zwei Kurzeinsätzen.

Trainer ist insgesamt zufrieden

In ihrem Auftaktmatch des zweiten Heimspieltags trafen die Sottrumer auf den Gastgeber TuS Concordia Hülsede, der nach dem ersten Spieltag den dritten Tabellenplatz belegte. Die TVS-Männer gestalteten die Partie ausgeglichen. Zum Sieg sollte es dann aber nicht ganz reichen: Der Wieste-Klub musste sich knapp mit 30:33 geschlagen geben. Besser lief es anschließend gegen den TuS Aschen-Strang II. Durch eine konstant gute Leistung in der zweiten Halbzeit gewannen die Sottrumer mit 35:32. Der erste Sieg des Tages war perfekt. Den zweiten sollte es noch geben, allerdings setzte es für den TVS zunächst die zweite Niederlage. Gegen die erste Mannschaft des TuS Aschen-Strang lief es ähnlich wie gegen Hülsede. Lange Zeit hielt die Müller-Truppe mit, musste dann aber doch dem Gegner zum Sieg gratulieren. Bei Abpfiff stand es 29:28 für Aschen.

Keine Schwierigkeiten hatte der TV Sottrum gegen den Charlottenburger TSV. Gegen die Berliner feierte der TVS den zweiten Erfolg in Hülsede (43:27). Es folgte das Duell mit dem MTV Eiche Schönebeck. Die Sottrumer hatten das Spiel eigentlich fest im Griff. Spannend wurde es aber dennoch. Schlussendlich setzte sich der TVS knapp mit 32:31 durch. Zum Abschluss ging es gegen den MTV Markoldendorf. Wieder hielt Sottrum lange mit, wieder ging die Leistungskurve gegen Ende nach unten. Der MTV gewann die Begegnung mit 35:30.

Ralf Müller war insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung seiner Spieler. Insbesondere die gesteigerte Trainingsbeteiligung haben für eine souveräne Leistung gegen die vermeintlich schwächeren Teams gesorgt, meinte Heinze. Setzt das Team diesen Trend fort, könne es in der Rückrunde durchaus noch ein paar Plätze in der Tabelle gutmachen.