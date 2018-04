Simon Gloger ist glücklich, dass sein Team im Abstiegskampf der Landesliga einen Aufschwung erlebt. Er warnt aber auch vor zu großer Euphorie. (Björn Hake)

Etelsen. Ein wenig irritierend ist dieser Satz schon gewesen. „Ich habe die Spieler während der Pause in der Kabine angeschrien.“ Diese Worte stammen von Nils Goerdel, Interimstrainer beim TSV Etelsen. Er sagte diesen Satz, nachdem seine Elf mit 3:1 gegen die TuSG Ritterhude gewonnen hatte. Mit Goerdel kehrte an Ostern beim abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten die Hoffnung zurück, dass den Schlossparkkickern doch noch der Klassenerhalt gelingt. Immerhin hat der TSV nun den letzten Platz verlassen und den Kontakt zur Nichtabstiegszone hergestellt.

Warum aber diese drastischen Worte? Dafür gibt es eine simple Erklärung. Goerdel hat seine Spieler nicht aus Zorn angeschrien. Vielmehr wollte er seine Elf, die gegen Ritterhude mit 2:0 geführt hatte, motivieren. „Ich habe sie angeschrien, weil sie so gut waren“, sagt der Interimscoach. Seine laute Rede sollte die erhoffte Wirkung nicht verfehlen. Etelsen spielte gegen Ritterhude eine starke zweite Hälfte und fuhr den dritten Sieg in Folge ein. Aus drei Partien holte der TSV somit neun Punkte, in den 13 vorherigen Begegnungen wurden lediglich sechs Zähler eingesammelt.

Dass der Coach, der für den geschassten Andreas Preßel übernahm, anscheinend vieles richtig macht, bescheinigen ihm auch seine Spieler. „Nils hat einen ziemlich großen Anteil daran, dass es bei uns nun wieder besser läuft“, findet Simon Gloger, der gegen Ritterhude das 1:0 markierte. „Das Training unter ihm macht Spaß. Er investiert sehr viel, überlegt sich immer wieder neue Dinge und arbeitet sehr akribisch. Uns als Mannschaft tut es gut, dass wir einen Trainer haben, der nahe an den Spielern dran ist.“ Nicolai Gräpler, der beim TSV Etelsen eines der Gesichter des Aufschwungs ist, findet ebenfalls nur lobende Worte für seinen Übungsleiter. „Nils stellt uns sehr gut auf die Spiele ein. Wir haben die Lust am Fußballspielen wiedergefunden“, sagt der Offensivmann.

Dass die Spielfreude momentan wieder am Schlosspark zu Hause ist, verkörpert Gräpler ganz besonders. War er früher häufig Einwechselspieler, ist er derzeit kaum aus der Startelf wegzudenken. Gegen Ritterhude hat er über außen viele gefährliche Angriffe eingeleitet und darüber hinaus noch zwei Tore zum Sieg beigesteuert. Auch beim 3:0-Heimsieg gegen die SV Drochtersen/Assel II trug sich Gräpler einmal in die Torschützenliste ein. Darüber hinaus traf der Außenangreifer beim 3:2-Erfolg beim FC Eintracht Cuxhaven. Mit diesem Sieg begann die kleine Serie des TSV Etelsen. „Aus diesem Spiel haben wir vieles mitgenommen“, nennt Nicolai Gräpler einen Grund für den momentanen Lauf. „Der Glaube an den Klassenerhalt ist da. Wirklich weg ist er aber auch nie gewesen.“

Dass er mit seinen vier Toren aus drei Spielen einen großen Anteil am Aufschwung hat, sei ihm jedoch nicht so wichtig. Da gibt sich Gräpler ganz bescheiden. „Ich bin ja nicht allein für die Siege verantwortlich. Das ist das gesamte Team. Im Grunde ist es doch egal, wer vorne trifft. Hauptsache, wir holen drei Punkte.“

Die Chance ist da

So schön die Situation für die Schlossparkkicker nach den drei Siegen auch ist, euphorisch werden sie keineswegs. „Davon zu sprechen, dass die drei Siege für uns die große Wende waren, ist so eine Sache“, meint Simon Gloger. „Wir sollten es jetzt tunlichst vermeiden durchzudrehen. Da müssen wir uns bremsen. Die Stimmung ist innerhalb der Mannschaft natürlich richtig gut. Aber für unsere Situation schon bald zu gut.“ Zudem seien vor allem die Partien gegen Cuxhaven und Ritterhude zwei Pflichtsiege gewesen, meint Gloger: „Das waren zwei Gegner, gegen die wir gewinnen mussten, um uns eine Chance im Abstiegskampf zu sichern.“

Und die ist jetzt da. Für Simon Gloger liegt das aber auch daran, dass seine Mannschaft nun das nötige Glück hat, das vor der Winterpause noch gefehlt habe. „Damals war vom Gegner ja fast immer der erste Schuss bei uns im Tor“, erinnert sich Gloger an die erfolglose Hinrunde zurück. „Jetzt haben wir aber zum Beispiel in Cuxhaven mal das Siegtor erst in der Nachspielzeit geschossen.“ Ein weiterer Grund für die positive Entwicklung ist laut Simon Gloger, dass kleinere Störfeuer, die das Team gehemmt hätten, nun nicht mehr vorhanden seien. Ein altes Problem sei aber noch vorhanden, findet Gloger: „Unsere Chancenverwertung.“ Gegen Ritterhude versiebte Etelsen einige gute Möglichkeiten.

Es ist den Schlossparkkickern daher auch anzumerken, dass sie ihre Lage in der Landesliga sehr gut einschätzen können. Allerdings werden die Töne aus Etelsen nun auch wieder ein bisschen mutiger. „Die Gegner, die uns bereits abgeschrieben haben, wissen jetzt, dass es da doch wieder eine Mannschaft gibt, die den Klassenerhalt schaffen kann“, sagt Coach Goerdel.