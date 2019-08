Tobias Naumann muss derzeit damit leben, dass er einige verletzte Spieler in seinem Kader hat. Dennoch versprüht der Trainer vor dem Start Optimismus. (Björn Hake)

Tobias Naumann könnte es sich ganz einfach machen. Er könnte sich über die Personallage beklagen, mit der der Trainer der SG Achim/Baden derzeit leben muss. Doch das unterlässt der Coach. Der Start in die neue Saison der Handball-Oberliga Nordsee steht unter dem Motto: Bloß nicht jammern. Denn es hilft eh nicht.

Dabei wäre ein Klagen des Trainers nur allzu verständlich. Die Serie müssen die Achimer nämlich zunächst mit einem Minikader angehen. Besonders bitter: Mit Tobias Freese, der vom TV Cloppenburg zurück nach Achim kam, sowie Kreisläufer Fabian Balke fallen zwei absolute Führungsspieler aus. Und das noch über Monate. Freese laboriert an einem Kreuzbandriss, Balke hat sich die Achillessehne gerissen. Hinzu kommen noch zwei Bänderrisse. Erik Schmidt und Noah Dreyer haben sich jeweils einen zugezogen. Jannis Jacobsen, einziger Linkshänder im SG-Kader, schleppt sich aufgrund einer hartnäckigen Verletzung durch die Vorbereitung. Passieren darf nun in Sachen Verletzungen nichts mehr.

Daher zuckt Naumann derzeit auch zusammen, wenn einer seiner Spieler in den Testpartien umknickt. Das passierte unter anderem Jan Wolters – schlimmere Folgen blieben jedoch aus. Doch Naumann will eben nicht jammern, weil es ihm ohnehin nicht helfen würde. „Die Vorbereitung hat sich wegen der Verletzungen leider nicht so entwickelt, um richtig zuversichtlich auf den Start zu blicken. Aber wir müssen jetzt das beste daraus machen“, sagt der Trainer. „Es nervt natürlich, dass wir das Feintuning noch nicht so hinbekommen haben. Wir gehen fit in die Saison. Aber in Sachen Abstimmung werden zunächst ein paar Dinge noch offen bleiben.“ Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, dass die Achimer bis zur Rückkehr von Freese und Balke möglichst viele Punkte sammeln sollten, um danach richtig angreifen zu können. „So sehr würde ich es aber nicht auf die Spitze treiben“, meint Naumann. „Natürlich wird unser Kader noch einmal richtig aufgewertet, wenn die beiden wieder dabei sind. Aber auch ohne sie traue ich meiner Mannschaft einiges zu.“

Klassenerhalt hat Priorität

Und dieses Team geht mit dem vorrangigen Ziel in die neue Saison, dass die SG Achim/Baden auch in der darauffolgenden Spielzeit der Oberliga angehört. Der Trainer wünscht sich zwar, dass sein Team in der Abschlusstabelle mindestens Rang sieben einnimmt, doch oberste Priorität habe der Klassenerhalt. „Und den wollen wir so schnell wie möglich fix machen“, verdeutlicht Naumann.

Die weitere Ligazugehörigkeit soll in dieser Saison früher eingetütet werden als der vorherigen. In der Serie 2018/2019 war der Klassenerhalt der SG Achim/Baden nach einem Heimsieg gegen den Nachbarn HC Bremen am drittletzten Spieltag endgültig nicht mehr zu entreißen.

Tobias Naumann ist sich aber bewusst, dass der Weg durchaus mir Steinen übersät sein kann. Denn die Oberliga Nordsee wird in diesem Jahr kaum schlechter sein. Die 14 Mannschaften, die in diesem Jahr der vierten Liga angehören, dürften leistungstechnisch noch näher zusammenrücken. „Hinter den Topteams wird es ein Hauen und Stechen um die weiteren Platzierungen geben“, glaubt der Coach der SG Achim/Baden.

Die Topteams sind für den Coach der Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden, ATSV Habenhausen, TV Cloppenburg und der TV Bissendorf-Holte. Dahinter könne nach Naumanns Einschätzung so gut wie alles passieren. „Da kann wahrlich jeder jeden schlagen. Es wird zum Beispiel egal sein, ob der Fünfte gegen den Elften spielt“, findet Naumann. „In jedem Spiel wird es enorm wichtig sein, die nötigen Punkte zu holen. Da haben die Heimspiele dann eine noch größere Bedeutung. Aber im Endeffekt ist es egal, wo du die Spiele gewinnst oder verlierst.“

Um den anvisierten Platz sieben, den die Achimer schon in der Vorsaison in der Abschlusstabelle innehatten, erneut zu erreichen, muss die SG Achim/Baden wieder so einige Spiele für sich entscheiden. „Und diese Platzierung ist durchaus auch eine Ansage“, weiß Naumann. Er schätzt sein Team aber eben auch so stark ein, dass es sich im breiten Oberliga-Mittelfeld weiter oben einreihen kann.

Die Mannschaft, die dieses Ziel erreichen soll, wurde im Sommer ein wenig verändert. Mit Marvin Pfeiffer ist einer der Führungsspieler gegangen. Der Rückraumspieler will mit Hannover-Burgwedel in der 3. Liga angreifen. Linksaußen Michele Zysk hat sich dazu entschieden, eine Handballpause einzulegen. Auf der anderen Außenbahn steht Max Borchert nicht mehr zur Verfügung. Der Linkshänder, der in der Vorsaison noch mit einem Doppelspielrecht versehen das SG-Trikot trug, hat sich nach seinem letzten Jugendjahr beim TV Oyten zu einem Wechsel zum TV Cloppenburg entschieden. Der flinke Rechtsaußen läuft künftig also für den Klub auf, den Tobias Freese verlassen hat. Und der routinierte Rückraumspieler ist nicht der einzige Handballer, der sich der SG Achim/Baden angeschlossen hat. Drei weitere neue Spieler haben Naumann und Teammanager Cord Katz an die Weser gelotst. „Und alle drei haben bisher einen richtig starken Eindruck gemacht“, lobt Naumann seine Zugänge.

Zu den Neuen im Team gehört Thorben Hamann. Er kam vom ATSV Habenhausen II zur SG und bildet künftig mit Arne von Seelen das Torhüter-Duo. Olaf Sawicki und Bastian Meinken stehen nur noch als Stand-by-Spieler zur Verfügung. Das gilt auch weiterhin für den Rückraumshooter Jan Mühlbrandt.

Kein klassischer Shooter, dafür aber ein junger Spielgestalter, ist Mohamed Sibahi. Nach seinen zwei Jahren Jugend-Bundesliga mit dem TV Oyten will er nun in Achim seinen Durchbruch in der Oberliga vollführen. „Mo hat gezeigt, dass er unser Angriffsspiel enorm beschleunigen kann“, schätzt Naumann die Stärken des Rückraumspielers.

Die Jugend-Bundesliga ist auch für Hendrik Budelmann kein fremdes Terrain. Er spielte dort mit dem HC Bremen. Bei der SG Achim/Baden soll er auf außen zum Einsatz kommen – aber nicht nur dort. „Er hat während der Vorbereitung angedeutet, dass er auch im Rückraum großes Potenzial besitzt“, schildert der Coach der Spielgemeinschaft.

Es sind eben auch die ersten Eindrücke der Zugänge, die Naumann – trotz des Verletzungspechs – optimistisch stimmen und kein Jammern aufkommen lassen.