Startet nach dem geglückten Klassenerhalt mit etlichen Zugängen, von denen wiederum viele dem eigenen Nachwuchs entstammen, in die neue Saison der Fußball-Landesliga: Ex-Werder-Torjäger Frank Neubarth, der mittlerweile den FC Verden 04 trainiert. (Björn Hake)

Plötzlich war er da – der Trainer mit dem großen Namen. Weil die Verantwortlichen des FC Verden 04 Sascha Lindhorst nicht mehr zutrauten, mit dem Team in der Landesliga den Klassenerhalt zu realisieren, trennte sich der Klub von ihm. Für Lindhorst übernahm ein prominenter Ex-Profi: Frank Neubarth. Sieben Spiele blieben dem früheren Stürmer des SV Werder Bremen und Trainer des FC Schalke 04, um die Verdener zu retten. Neubarth erfüllte seine Mission. Im Endeffekt hatte der Verein aus der Reiterstadt also richtig gehandelt und Neubarth zudem vom Weitermachen in Verden überzeugen können.

Verantwortlich für Neubarths Zusage war einerseits der erfolgreiche Saisonabschluss – der FC Verden belegte nach einem kräftezehrenden Abstiegskampf in der Abschlusstabelle den elften Rang. Andererseits bereitet es dem Ex-Profi aber auch viel Freude, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Und diese Arbeit soll in seiner ersten kompletten Spielzeit mit den Reiterstädtern Früchte tragen. Frank Neubarth geht mit dem Ziel in die Saison, sich mit dem FCV verbessern zu wollen. Oder anders gesagt: Die Verdener wollen in ihrem zweiten Jahr nach der Rückkehr in die Landesliga den nächsten Schritt zur Etablierung machen. Von Vereinsseite wurde unlängst das Saisonziel „einstelliger Tabellenplatz“ ins Auge gefasst.

Neubarth will sich bei einer genauen Benennung hingegen noch nicht festlegen. Der Coach möchte lieber noch ein paar Wochen warten, bis er ein konkretes Ziel formuliert. „Zu diesem Zeitpunkt ist es noch zu schwierig, um zu sagen, wie man abschneiden will. Derzeit weiß bekanntlich noch keine Mannschaft, wo sie steht. Nach ein paar Spielen werden wir dann schlauer sein“, sagt Neubarth. „Die Hauptsache ist, dass wir nicht wieder in Abstiegsnöte geraten.“

Damit dies nicht wieder passiert, wollten die Verdener die Grundlagen für eine gute Saison in der Vorbereitung legen. Allerdings hätten die zurückliegenden Wochen besser verlaufen können, beurteilt Neubarth die Vorbereitung: „Sie verlief durchwachsen. Immer wieder waren Spieler im Urlaub. Das soll keine Kritik sein, weil es in dieser Liga vollkommen normal ist.“ Hinzu seien auch Verletzungen gekommen, die den einen oder anderen Akteur zum Pausieren gezwungen hätten, bedauert Neubarth. In der Summe sei die Vorbereitung für ihn aber „nicht schlecht“ gewesen. Während der Vorbereitungsphase galt es zudem, neue Spieler zu integrieren. Und davon gibt es in diesem Jahr beim FCV so einige. Vor allem aus der eigenen Jugend sind so manche Akteure in die erste Mannschaft befördert worden. Mit Radif Alijan, Kmail Aldiwan, Bjarne Guth, Moritz Schmökel, Malte Kalski und Jan Ole Müller sollen gleich sechs Talente eine Chance in der Landesliga erhalten. „Sie präsentieren sich bislang gut und sind alle willig“, sagt Neubarth über die jungen Spieler.

Jung ist auch noch Micha Pfaff. Der 20-jährige Zugang hat beim TuS Schwachhausen bereits Erfahrung in der Bremen-Liga gesammelt. Außerdem haben die Verdener mit Richard Sikut (27, TuS Sulingen) einen erfahrenen Innenverteidiger geholt. Neu im Team ist auch Caner Sahan. Er soll im Tor den Konkurrenzkampf mit Stefan Wöhlke aufnehmen.

Doch wo Zugänge sind, gibt es auch Spieler, die den FCV verlassen haben. Auf dieser Liste stehen bei den Reiterstädtern viele Namen. Einen Abgang bedauert Frank Neubarth besonders: „Dass Frederik Bormann gegangen ist, ist auf jeden Fall ein Verlust.“ Bormann wohnt in der Landeshauptstadt und spielt nun beim Oberligisten Arminia Hannover.

Die erste Bewährungsprobe steht für Verden am Sonntag an, wenn um 15 Uhr das erste Spiel beim VfL Güldenstern Stade angepfiffen wird. „Unser Torwart-Trainer Stefan Adler hat den Gegner im Pokal gegen Sottrum beobachtet“, sagt Neubarth. Was Adler dort sah: „Dass Stade viele torgefährliche Spieler hat.“ Achtmal traf Stade gegen Sottrum, das selbst zwei Tore erzielte. „Wir müssen aufpassen, dass die Stürmer nicht gefüttert werden und müssen selbst auch spielerische Akzente setzen“, wünscht sich Neubarth.

Weitere Informationen

Zugänge: Micha Pfaff (TuS Schwachhausen), Richard Sikut (TuS Sulingen), Caner Sahan (Brinkumer SV), Radif Alijan, Kmail Aldiwan, Bjarne Guth, Moritz Schmökel, Malte Kalski, Jan Ole Müller (alle eigene U19)

Abgänge: Bastian Rosilius, Amer Özer, Muhamed Özer (alle SV Vorwärts Hülsen), Frederik Bormann (Arminia Hannover), Sören Radeke (Ziel unbekannt), Philipp Büssenschütt (TSV Etelsen), Dennis Groß (FSV Langwedel-Völkersen), Cherno Baldeh (eigene Reserve), Andre Mielmann (TV Jahn Schneverdingen), Andre Zerbst (Ziel unbekannt), Finn Austermann (eigene Reserve), Ibrahim Koua (Ziel unbekannt), Lennart Uphoff (im Winter zum TSV Brunsbrock), Simon Kirsch (Pause), Dino Delic (SV Ciwan Walsrode), Sipan Sürer, David Hennig (beide Ziel unbekannt)

Restkader: Stefan Wöhlke, Bjarne Geils, Jonas Austermann, Jonathan Schmude, Kato Tavan, Maximilian Schulwitz, Mirco Temp, Nick Zander, Patrick Zimmermann, Philipp Breves, Steen Burford, Thomas Celik

Trainer: Frank Neubarth

Co-Trainer: Andreas Dreßler

Torwart-Trainer: Stefan Adler

Betreuer: Matthias Mahnke

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Favoriten: SV Ahlerstedt/Ottendorf, TuS Harsefeld