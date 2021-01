In der Bundesliga werden in dieser Saison keine Wettkämpfe ausgetragen. Sie wurde nun abgesagt. (Björn Hake)

Am Ende kam es, wie zu befürchten war: Die Bundesliga-Saison 2020/21 im Bogensport wurde nun abgesagt. Das teilt der Deutsche Schützenbund (DSB) auf seiner Internetseite mit. Der Ligaausschuss, der bis zuletzt darauf gehofft hatte, zwei Vorrunden-Wettkämpfe und das Bundesligafinale am 20. Februar in Wiesbaden auszutragen, hat sich jetzt dazu entschlossen die Saison endgültig abzusagen. Von dem Entschluss betroffen sind auch die Bundesliga-Bogner des SV Dauelsen.

„Alle Vereine und Verantwortlichen hätten wirklich gerne noch drei Wettkämpfe geschossen. Aber es ist in der aktuellen Situation einfach nicht möglich. Und ohne vorheriges mindestens zweiwöchiges Training wäre es nicht Bundesliga würdig gewesen – und Training ist für viele derzeit nicht machbar“, fasste Andreas Blaschke, Mitglied des Ligaausschusses und Trainer von Titelverteidiger BSG Ebersberg die Lage zusammen. Diese Meinung sei einhellig und deshalb beschlossen die Vertreter des Ligaausschusses einstimmig die Absage.

Nun wird die erste Bundesliga eingefroren. Dies hat zur Folge, dass alle Mannschaften in der Saison 2021/2022 in derselben Liga starten. „Sollte eine Mannschaft planen, sich aus dem Ligabetrieb zurückzuziehen, ist dies dem DSB bis spätestens 13. Februar 2021 mitzuteilen“, heißt es auf der Internetseite des Schützenbundes. Auch die Austragungsorte sollen – soweit möglich – auf die Saison 2021/22 übertragen werden. In der nun abgesagten Runde sollte der vierte Wettkampftag ursprünglich am 6. Februar in der Sporthalle der BBS Verden ausgetragen werden. Die neue Saison soll am 6./7. November mit dem ersten Spieltag beginnen.