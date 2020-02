Die erste Mannschaft der SSG Mühlentor-Oyten schießt bald um den Aufstieg in die Regionalliga mit. (fr)

Unterstedt. Für die Bogenschützen der SSG Mühlentor-Oyten kann schon bald der ganz große Traum in Erfüllung gehen. Denn nachdem das Team die Saison in der Verbandsoberliga als Meister beendet hat, steht für die Bogner am 15. Februar in Mehrum das Aufstiegsschießen zur Regionalliga an. Beim den beiden finalen Wettkampfrunden, die vom SV Unterstedt ausgerichtet wurden, wussten die SSG-Schützen Ralf Lundelius, Andre und Matthias Potrafke sowie Heinz Hasch einmal mehr zu überzeugen.

In der dritten Wettkampfrunde kam es teilweise zu nervenaufreibenden Duellen. Gegen den BSC Hildesheim (6:0), SV Jeersdorf II (6:2), Wolfsburger BC (6:2) und SV Meine (6:0) siegten die Oytener. Die Begegnung mit dem BSC Clauen II endete hingegen unentschieden (5:5). Hinzu gesellten sich dann noch zwei Niederlagen gegen die SG Hagenburg (3:7) und den SV Tündern (3:7). Nach einer Pause gab sich der Spitzenreiter in der vierten Wettkampfrunde keine Blöße mehr. Gegen Hagenburg holte Mühlentor ein Unentschieden, alle anderen Duelle wurden gewonnen. Nun fiebern die Bogenschützen der SSG dem Aufstiegsschießen entgegen.

Zweite Mannschaft darf jubeln

Feiern durfte hingegen schon die zweite Mannschaft der SSG Mühlentor-Oyten. Das Team wollte in der Verbandsliga C den zweiten Platz sichern und somit auch den Aufstieg in die Verbandsliga B. Am Ende war der Jubel groß. Denn die SSG Mühlentor-Oyten II erreichte ihre gesteckten Ziele und tritt in der kommenden Saison eine Liga höher an.