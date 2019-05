Der Kreisschützenverband Achim hat jetzt seine Kreismeisterschaften im Bogenschießen auf der Anlage des SV Mühlentor in Oyten-Schaphusen ausgetragen. An den Titelkämpfen nahmen insgesamt 28 Bogner aus den Vereinen Achimer BS, SV Mühlentor, SV Oyten und SV Posthausen teil.

Bei den Herren- bis Seniorenklassen (Recurve) erzielten der Oytener Lucas Redecker (Herren) mit 502 Ringen und die Posthauser Christoph Markwart (Master, 562 Ringe) sowie Erwin Wollny (Seniorenklasse, 624 Ringe) die besten Resultate. Die höchsten Ringzahlen bei den Damen und Seniorinnen erreichten Andrea Bischoff (Oyten, Damenklasse) mit 318 Ringen und Waltraut Pieper (Oyten, Seniorinnen) mit 343 Ringen. Die Mühlentor-Schützen Michel Kaars (Schüler B, 461 Ringe) und Bastian Sembach (Schüler C, 168 Ringe) wurden ebenso Kreismeister wie Robin Steffens (Achimer BS, Jugendklasse) mit 379 Ringen.

Die Compoundklassen dominierten die Posthauser Bogner: Eberhard Lang (Compound Herren, 554 Ringe) und Cord Bünning (Compound Master, 617 Ringe) holten sich die Titel. Mit dem Blankbogen siegten die Achimer Gerd Güldenast (Herren, 380 Ringe), Andree Wilken (Master, 458 Ringe), Leonard Meyerholz (Schüler, 373 Ringe) und Jula Wilks (Schüler weiblich, 565 Ringe) sowie aus Oyten Melanie Wiechmann (Damen). Sie schoss insgesamt 397 Ringe.

Zudem wurde bei den Compoundschützen auch eine Mannschaft zum neuen Kreismeister ernannt. Der Titel ging an das Team des SV Posthausen. Die meisten Goldmedaillen gewannen die Schützen aus Posthausen und Achim (jeweils fünf). Vier erste Plätze gingen an den SV Oyten, drei an den Gastgeber.