Daverden. Jens Bohling wird sich in der kommenden Saison bei den Handballern des TSV Daverden um das Training der Torhüter kümmern. „Das ist richtig. Jens wird für den TSV Daverden tätig sein. Zweimal im Monat ist er dann auch für die vier Torhüter der ersten Mannschaft da“, freut sich Ingo Ehlers, der Trainer der ersten Männermannschaft der Grün-Weißen, über die Unterstützung des 53-Jährigen. Er könne sich, fügt Ehlers an, in den Trainingseinheiten dann mehr auf die Feldspieler konzentrieren. Einer der vier Keeper wird mit Sebastian Bohling auch der Sohn von Jens Bohling sein. Der 19-Jährigen stand zuletzt bei der A-Jugend des HC Bremen in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Jens Bohling hatte zuletzt aus privaten Gründen eine Pause eingelegt. Nach seiner aktiven Zeit beim TSV Kirchlinteln und der HSG Cluvenhagen/Langwedel hat unter anderem das Torwart-Training bei den Drittliga-Frauen des TV Oyten geleitet.