Schließt sich dem SV Arminia Hannover an: Frederik Bormann. (Björn Hake)

Dass Frederik Bormann den Landesligisten FC Verden 04 verlässt, hat der Klub direkt nach dem letzten Spieltag der Saison 2018/2019 bekannt gegeben. Mittlerweile steht auch fest, wohin es den Mittelfeldspieler zieht. Bormann wagt den Schritt in die Oberliga Niedersachsen. In der kommenden Saison will sich der Linksfuß beim SV Arminia Hannover durchsetzen. Der Traditionsverein aus der niedersächsischen Landeshauptstadt teilt auf seiner Internetseite mit, dass Bormann für die nächste Spielzeit zugesagt habe.

Die Arminen aus Hannover haben nach eigenen Angaben ein gutes Bauchgefühl beim „Bormann-Transfer“. Ein Grund ist Dennis Hoins. Auch er wechselte einst vom FC Verden 04 zum SV Arminia Hannover. Mittlerweile ist Hoins ein fester Bestandteil der Regionalliga-Elf des VfB Lübeck.