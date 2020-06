Co-Trainer Matthias Finke (links) und Luca Bormann freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit. (FR)

In welcher Liga die Fußballer des TSV Thedinghausen in der kommenden Saison an den Start gehen, steht noch nicht final fest. Die Planungen laufen dennoch bereits auf Hochtouren. Der Verein hat nun einen Neuzugang bekannt gegeben, der kein Unbekannter ist: Luca Bormann wechselt von den A-Junioren des FC Verden 04 zurück an die Eyter.

„Wir sind seit anderthalb Jahren in Kontakt und haben uns frühzeitig um ihn bemüht“, freut sich TSV-Coach Jens Stührmann über den Rückkehrer, der bereits in der Jugend für die Thedinghauser auflief. „Er kommt von hier und wird damit kaum Anpassungsschwierigkeiten haben. Der Rest der Mannschaft freut sich schon auf ihn.“ Bormann könne im Mittelfeld alle Positionen spielen und sei deshalb variabel einsetzbar. Was dem Neuzugang auch noch zugute kommt: Er ist beidfüßig. Bormann kam für die zweite Mannschaft der Verdener, die wie Thedinghausen in der Kreisliga spielt, in der derzeit unterbrochenen Saison zu einem Profieinsatz – und das gegen seinen künftigen Verein.

Zurückhaltung bezüglich eines Aufstiegs

Sollte die aktuelle Saison auf dem Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) am 27. Juni abgebrochen werden und es nur Auf- und keine Absteiger geben, könnten die Thedinghauser profitieren: Teams, die auf den Relegationsplätzen für die nächsthöhere Liga stehen, sollen demnach direkt aufsteigen (wir berichteten). Die Elf von Jens Stührmann steht in der Kreisliga derzeit auf Platz zwei und damit auf eben jenem Relegationsplatz. Ob der TSV Thedinghausen dieses Startrecht dann auch wahrnimmt, steht noch nicht final fest. „Wir machen uns natürlich unsere Gedanken“, sagt Stührmann. Derzeit gebe es noch Abstimmungen, die laufen. „Wir müssen uns nach der Abstimmung noch mal intern besprechen.“